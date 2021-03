Cała UE "Strefą Wolności LGBTIQ". Szokujący pomysł PE

Korespondentka RMF FM w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginon dotarła do projektu rezolucji PE, która głosowana ma być w przyszłym tygodniu. To dokument o jaskrawym wymiarze ideologicznym.

Już 5 frakcji poparło dokument

Rezolucję "w sprawie ogłoszenia Unii Europejskiej Strefą Wolności LGBTIQ" poparło już 5 frakcji, w tym dwie największe: Europejska Partia Ludowa i socjaldemokraci. Wśród autorów rezolucji nie ma Europejskich Konserwatystów i Reformatorów – podaje RMF FM. Przyjęcie dokumentu jest według ustaleń rozgłośni pewne.

Rezolucja składa się z dwóch artykułów. W pierwszym PE ogłasza Unię Europejską strefą wolności dla wszystkich mniejszości seksualnych, LGBTIQ. Z kolei w drugim wzywa do przekazania rezolucji krajom członkowskim i władzom unijnych instytucji.

Jak podaje korespondentka RMF FM, we wstępie znalazł się apel do Komisji Europejskiej, by użyła wszelkich dostępnych jej środków – pozwów do Trybunału Sprawiedliwości UE, mechanizmu "pieniądze za praworządność" czy procedury art. 7 –by zapewnić przestrzeganie zakazu dyskryminacji.

Wątek Polski

RMF FM wskazuje, że "trzy czwarte wstępu odnoszą się do sytuacji ludzi LGBT w Polsce i mowy nienawiści polskich władz".

"W rezolucji mowa jest o "nasilonej dyskryminacji i atakach na społeczność LGBTIQ w Polsce", o "narastającej mowie nienawiści ze strony władz publicznych, wybieranych urzędników - w tym obecnego prezydenta - i prorządowych mediów", a także o "aresztowaniu działaczy na rzecz praw LGBTI, atakach i zakazach marszów równości"" – czytamy.

Czytaj też:

PE chce odebrać Polsce fundusze. Ważny wpis Kalety