"To ostatni moment". Jasna deklaracja Budki: Jesteśmy gotowi

Podczas środowej konferencji prasowej lider Platformy Obywatelskiej Borys Budka został zapytany o ewentualne rozmowy z Jarosławem Gowinem na temat wspólnego rządu. Polityk ocenił, że dowodem na podział Zjednoczonej Prawicy są wtorkowe głosowania w Sejmie. Przypomnijmy, że PiS przegrało dwa głosowania ws. ustawy o podatku akcyzowym. – Ich łączą tylko, stołki, funkcje, pieniądze, natomiast nie ma tam żadnej wspólnej idei – stwierdził.

"To jest ten ostatni moment"

Przewodniczący PO zadeklarował, że jest gotowy rozmawiać z każdym. – Mówiłem o tym, że jesteśmy w stanie przeprowadzić Polskę do nowych wyborów z rządem technicznym, który zajmie się najważniejszymi sprawami – przypomniał.

– Jesteśmy gotowi, mówię to z całą odpowiedzialnością, do tego, by przeprowadzić Polskę do okresu wyborów wraz z rządem technicznym. Dzisiaj to jest ten ostatni moment, w którym jest to możliwe – podkreślił. Borys Budka dodał, że "pytanie zawsze będzie do partnerów po drugiej stronie czy wreszcie zdecydują się dołączyć do drużyny po jasnej stronie mocy".

"Znaleźć się po dobrej stronie mocy"

Przypomnijmy, że podczas jednego z występów medialnych w lutym lider PO mówił o rozmowach prowadzonych z politykami Zjednoczonej Prawicy. Jak wskazywał wówczas, posłowie ci "mają niepowtarzalną szansę właśnie znaleźć się po dobrej stronie mocy".

– Polityka to nie wyścig. Polityka to trudne czasami rozmowy. To jest kwestia tego czy uda nam się, w co wierzę, skończyć rządy tzw. Zjednoczonej Prawicy. To jest ciężka rozmowa, ale to jest rozmowa o przyszłości – mówił. – Marzenia zostawiam innym. Ja ciężko pracuję nad tym, by przyspieszyć wybory parlamentarne. Czasami robi się to w świetle kamer, co nie wychodzi, a czasami w ciszy i wolałbym tę formę zachować – dodawał Borys Budka w TVN24.

Dopytywany był również w tym kontekście o Jarosława Gowina. – Jarosław Gowin wielokrotnie deklarował, że jest po stronie wartości. Dlatego można zadać publiczne pytanie: Co jeszcze robi w obozie Zjednoczonej Prawicy, gdzie te wartości zostały absolutnie podeptane? – ocenił przewodniczący PO.

