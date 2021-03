Andrzej Duda odbierze abp. Głódziowi stopień generalski? Jednoznaczne stanowisko

Po poniedziałkowym oświadczeniu Nuncjatury Apostolska w Polsce ws. arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia w przestrzeni publicznej pojawiły się głosy dotyczące odebrania duchownemu stopnia generalskiego. Temat ten poruszył m.in. ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski.

Tego samego domaga się również były Dowódca Generalny Rodzaju Sił Zbrojnych gen. Mirosław Różański. "Panie prezydencie ⁦@AndrzejDuda⁩, Zwierzchniku SZ, czy osoba tuszująca ohydne zbrodnie pedofilskie jest godna posiadać stopień generalski, nawet pozostając w sranie spoczynku? Ujawniona postawa arcybiskupa godzi w honor i godność stopnia generalskiego" – pisał na Twitterze generał.

Jednoznaczne stanowsko Pałacu Prezydenckiego

O stanowisko Pałacu Prezydenckiego w tej sprawie zapytał prezydenckiego rzecznika Błażeja Spychalskiego serwis Interia. – Zgodnie z prawem stopień generalski może zostać odebrany tylko prawomocnym wyrokiem sądu – oświadczył.

Błażej Spychalski zpelował też "do każdego, kto wygłasza takie tyrady, by zapoznał się po prostu z obowiązującym w Polsce prawem".

Rzecznika prezydenta zapytano także o ewentualne odebranie duchownemu orderów i odznaczeń. Przypomnijmy, że abp Głódź odznaczony został odznaczony przez prezydenta Lecha Wałęsę Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, zaś przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego Krzyżem Komandorskim.

– Jeżeli wpłynęłyby wnioski w tej sprawie do Kancelarii Prezydenta, to zostaną one przekazane do odpowiedniej kapituły. Z całą pewnością kapituła pochyli się nad takim wnioskiem – powiedział Spychalski.

Abp Sławoj Leszek Głódź ukarany przez Watykan

Nuncjatura Apostolska w Polsce wydała w poniedziałek specjalny komunikat dotyczący abp. seniora archidiecezji gdańskiej Sławoja Leszka Głódzia.

W komunikacie poinformowano, że działając na podstawie przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego i motu proprio Papieża Franciszka Vos estis lux mundi, Stolica Apostolska – w następstwie formalnych zgłoszeń – przeprowadziła postępowanie dotyczące sygnalizowanych zaniedbań abp. Sławoja Leszka Głódzia w sprawach nadużyć seksualnych popełnionych przez niektórych duchownych wobec osób małoletnich, oraz innych kwestii związanych z zarządzaniem archidiecezją.

Jak podkreślono, w wyniku zakończonego dochodzenia Stolica Apostolska podjęła w stosunku do tego hierarchy następujące decyzje: Nakaz zamieszkania poza archidiecezją gdańską, zakaz uczestniczenia w jakichkolwiek publicznych celebracjach religijnych lub spotkaniach świeckich na terenie archidiecezji gdańskiej, nakaz wpłaty z osobistych funduszy odpowiedniej sumy na rzecz „Fundacji św. Józefa”, z przeznaczeniem na działalność prewencyjną i pomoc ofiarom nadużyć.

