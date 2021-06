Brudziński do dziennikarza: Czy przeoczyłem pana akces do PO?

Według raportu Najwyższej Izby Kontroli dotychczasowe koszty realizacji programu budowy promów "Batory" wyniosły 14 mln zł. W tym 10 mln zł to nierozliczona zaliczka, a 4 mln zł to koszt obsługi prawnej i usług doradczych. W ocenie kontrolerów doszło m.in. do nierzetelnego wyboru wykonawcy, położenie stępki odbyło się bez projektu i planów finansowania promu. Jak dotąd statek nie został wybudowany.

W 2017 r. Joachim Brudziński, obecny europoseł PIS, założył się z politykami opozycji, że ubrani w tureckie swetry premier Morawiecki i on przeproszą stoczniowców, jeżeli prom nie spłynie ze stoczni w Szczecinie. Miało do tego dojść do końca ubiegłego roku.

Brudzińskiemu zwrócono uwagę na słowa, jakie napisał 4 lata temu. Polityk odpowiedział bardzo dosadnie: "Szanowny panie redaktorze, oczekiwanie, że będę przepraszał i tłumaczył się hołocie i popaprańcom, którzy najpierw »zaorali« nasze stocznie, a dziś ironizują i martwią się o rynek promowy i stoczniowców, jest czymś zdumiewającym. Nie mam zamiaru przepraszać za moje zaangażowanie i wiarę" – napisał europoseł PiS.

Spięcie z dziennikarzem

Ten temat powrócił podczas dzisiejszego programu Polsat News. Polityk PiS został zapytany o te słowa, co wywołało emocjonalną wypowiedź.

– To może pan redaktor mi odpowie, czy przeoczyłem pana akces do PO, skoro pan utożsamia te słowa [o hołocie i popaprańcach], które w sposób oczywisty kierowałem do naszych oponentów politycznych, do siebie. Wie pan, to jest taka maniera zauważalna niestety u niektórych również dziennikarzy, że z pewną taką wybiórczością czytają to czy słuchają to, co my, dzisiaj politycy rządzący mówimy – stwierdził Brudziński w rozmowie z Marcinem Fijołkiem.

Polityk pokreślił, że w zestawieniu z tym, co pod jego adresem mówią politycy opozycji, to jego wypowiedź można porównać do "szczebiotu niewinnej pensjonarki".

Czytaj też:

"To mocne słowa". Soboń komentuje ostry wpis BrudzińskiegoCzytaj też:

UOKiK wszczął postępowanie przeciwko Polsatowi i właścicielowi TVN