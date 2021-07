Chollet o TVN24: To bardzo znacząca amerykańska inwestycja w Polsce

Telewizja TVN24 wciąż czeka na przedłużenie koncesji przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Koncesja wygasa 26 września, czyli za 66 dni. Wniosek o jej przedłużenie został złożony w lutym 2020 roku.

Derek Chollet, doradca Departamentu Stanu USA, był dzisiaj gościem telewizji TVN24, gdzie opowiadał o swoich wątpliwościach związanych ze sprawą koncesji dla stacji, jak i głośnej ustawy medialnej.

– Kwestia wolności mediów jest w tym momencie bardzo ważnym tematem dla wielu amerykańskich urzędników – powiedział w rozmowie z Piotrem Kraśką.

Derek Chollet zaznaczył, że Stany Zjednoczone podchodzą bardzo poważnie do sprawy koncesji dla TVN24. Podkreślił, że ta sprawa może mieć znaczący wpływ na amerykańskie inwestycje w Polsce.

– Ewentualne nieprzyznanie licencji będzie miało swoje skutki dla przyszłych amerykańskich inwestycji. Ale jest to też kwestia wartości, to kwestia kondycji naszych demokracji. Wolność mediów jest absolutnie kluczowa, posiadanie wolnej prasy jest ważne dla wzmocnienia społeczeństwa. To jest bardzo ważne dla Stanów Zjednoczonych. Staramy się dać naszym przyjaciołom w Polsce najlepsze możliwe rady. Robimy to pełni pokory, bo oczywiście Stany Zjednoczone też mają wiele wyzwań dotyczących społeczeństwa i demokracji, nad którymi pracujemy. Nasze rady nie są więc w żaden sposób strofowaniem. Jako partnerzy, którzy wyznają te same wartości, chcemy po prostu jak najlepiej. I dlatego ta sprawa jest dla nas tak ważna – podkreślił gość TVN24.

KRRiT przeprowadziła dwa głosowania

O sprawie koncesji dla TVN24 mówiła w czwartek rzeczniczka KRRiT Teresa Brykczyńska. – Po raz kolejny odbyły się dwa głosowania – jedno na przyznanie koncesji, drugie na odmowę. Niestety żadna z tych koncepcji nie zyskała większości – poinformowała, dodając, że "nie ma do tej pory rozstrzygnięcia".

Pytana o dokładny przebieg głosowania Brykczyńska powiedziała, że "za przyjęciem koncesji był tylko głos pana przewodniczącego, ale z kolei przeciwko było to nierozstrzygnięte, bo były dwa głosy za i trzy przeciw". – Nie było to jednoznaczne – dodała.

"Lex TVN". Kiedy projekt trafi do Sejmu?

Na początku lipca grupa posłów PiS wniosła do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Sprawozdawcą jest Marek Suski.

"Wolą ustawodawcy jest, by spółki z siedzibą w Polsce nie mogły być kontrolowane przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego" – napisano w uzasadnieniu projektu. Opozycja uważa, że przepisy wymierzone są wprost w TVN, którego właścicielem jest amerykański koncern Discovery. Z kolei PiS tłumaczy, że chodzi o ochronę rynku medialnego przed wrogimi podmiotami spoza UE.

Projektem ustawy, który nazwano "lex TVN" lub "anty-TVN", sejmowa komisja Kultury i Środków Przekazu zajmie się w najbliższy wtorek, 27 lipca. Poprawkę do projektu zapowiedziało już Porozumienie Jarosława Gowina.

