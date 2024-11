Jachira: Poprę Sikorskiego. Jak ja, ma własne zdanie

22 listopada w całej Koalicji Obywatelskiej w skład której wchodzą Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Zieloni i Inicjatywa Polska odbędą się prawybory. Członkowie tych ugrupowań zdecydują, kto zostanie kandydatem KO na prezydenta. O nominację ubiegają się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Wyniki głosowania mają zostać ogłoszone dzień później, tj. 23 listopada. Z kolei 7 grudnia w Gliwicach odbędzie się konwencja, w trakcie której zwycięzca zaprezentuje siebie i swój program.

Kolejni politycy KO składają deklaracje dot. tego, kogo mają zamiar poprzeć.

Jachira: Sikorski ma własne zdanie

Klaudia Jachira zagłosuje na szefa MSZ. "Tak, wiem, że na pierwszy rzut oka może wydawać się to nieoczywisty wybór, bo dla osoby kojarzonej bardziej z lewą stroną sceny politycznej (często niesłusznie) można by pomyśleć, że naturalnym kandydatem będzie Rafał Trzaskowski. Prezydenta Warszawy cenię za to, że w zieloną, otwartą stronę prowadzi stolicę, w której od prawie dwóch lat mieszkam na stałe. Cenię go za tak dobry wynik sprzed 5 lat i za to, że stworzył genialną platformę do szerokiej dyskusji dla młodych ludzi – Campus Polska Natomiast tak jak napisałam ostatnio – wielkie czasy wymagają wielkich ludzi, a Radosław Sikorski jest takim człowiekiem" – przekonuje poseł.

"Od lat, zanim weszłam jeszcze do aktywnej polityki, jestem pod wrażeniem siły jego intelektu i działań jako ministra. Mieliśmy też przyjemność brać razem udział w otwartych spotkaniach dla wyborców i były to świetne rozmowy, a moje biuro poselskie zaangażowało się w zbiórkę darów dla Ukrainy, gdy Radosław jechał tam z pomocą (poniżej zdjęcie właśnie z tej akcji.) Myślę, że mamy podobne spojrzenie na wiele spraw gospodarczych, a po jego spotkaniu z Zielonymi wiem, że także w tych zielonych tematach się zgadzamy. Tak – jest też kilka rzeczy, w których się różnimy, jak kwestie polityki migracyjnej, ale w tym mam zdanie odrębne od większości polityków w PO i mówię o tym głośno. Za to jest jeszcze jedna rzecz, która mnie z nim łączy – ma On własne zdanie, a to w polityce nieczęsto się zdarza i byłaby to wspaniała odmiana po ostatniej dekadzie prezydenta, który za grosz tego własnego zdania nie posiada. Panie Ministrze, Radku, trzymam za Ciebie kciuki i zachęcam wszystkich, którzy mają prawo głosu w tych prawyborach, by w piątek oddali głos na Radosława Sikorskiego" – napisała Jachira.

