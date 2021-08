"Gazeta Wyborcza" murem za Frasyniukiem. "Wku***ł się. Szkoda, że tylko on"

Wypowiedź Władysława Frasyniuka zrównująca polskich żołnierzy z "watahą psów" i "śmieciami" wywołała falę oburzenia. Jednak znaleźli się i tacy, którzy inaczej oceniają całą sytuację.

Haniebnych słów broni naczelny wrocławskiego oddziału "Wyborczej". Jego zdaniem Frasyniuk po prostu głośno powiedział to, co wiele osób myśli o "osobnikach ubranych w mundury polskiego wojska".

"Nie wytrzymał, widząc, jak brukany jest polski mundur" – stwierdził Frelich. Zdaniem naczelnego gazety za rządów PiS żołnierze są wykorzystywani w charakterze "bezdusznych i brutalnych hycli".

"Frasyniuk mówi im wprost, kim są, jeśli dają się do takiej roli sprowadzić. I tym samym pozwolić Błaszczakowi odrzeć się z honoru, z którego polski żołnierz zawsze słynął" – stwierdził Frelich.

Felieton Frelicha był szeroko komentowany:

Fala oburzenia

Przypomnijmy, że będąc gościem "Faktów po Faktach" Władysław Frasyniuk określił żołnierzy Wojska Polskiego jako "śmieci".

– Słowo żołnierz jest upokarzające dla tych wszystkich, którzy byli na misjach polskich poza granicami. Mam wrażenie, że to jest wataha psów, która otoczyła biednych, słabych ludzi – powiedział i dodawał, że tak nie postępują żołnierze. – Śmiecie. To nie są ludzkie zachowania. Trzeba mówić wprost. To antypolskie zachowanie. Ci żołnierze nie służą państwu polskiemu. Przeciwnie – plują na te wszystkie wartości, o które walczyli pewnie ich rodzice albo dziadkowie – stwierdził były opozycjonista.

Wypowiedź Władysława Frasyniuka zrównująca polskich żołnierzy z "watahą psów" i "śmieciami" wywołała falę oburzenia. Na skandaliczne sowa Władysława Frasyniuka zareagował również premier Mateusz Morawiecki. "Padły słowa, które muszą się spotkać z potępieniem. Zaangażowany w działania opozycji Władysław Frasyniuk w sposób wyjątkowo podły obrażał żołnierzy Wojska Polskiego na antenie telewizji TVN24. Dodajmy, że prowadzący rozmowę dziennikarz w żaden sposób nie zareagował na te słowa" – napisał szef rządu.

