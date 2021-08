Kryzys na granicy z Białorusią. Szeremietiew: Na to nie możemy pozwolić

Od kilkunastu dni trwa kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej w Usnarzu Górnym w województwie podlaskim. Grupa kilkudziesięciu imigrantów, wypchnięta z terytorium Białorusi przez tamtejsze służby, rozbiła obóz na pasie ziemi pomiędzy Polską a Białorusią. Polska Straż Graniczna uniemożliwia im nielegalne wkroczenie na terytorium RP. Ponadto żołnierze patrolują i zabezpieczają granicę drutem kolczastym.

Sytuacja wywołała burzę w Polsce. Opozycja domaga się od rządu wpuszczenia koczujących na granicy ludzi na terytorium Polski. Premier Mateusz Morawiecki mówił w ubiegłym tygodniu, że Polska zobowiązana jest przede wszystkim do ochrony własnej granicy. W weekend szef rządu odbył wideokonferencję z premierami Litwy, Łotwy i Estonii. Morawiecki zapowiedział, że wszystkie cztery kraje nie dopuszczą do żadnej nielegalnej imigracji i będą chronić swoich granic przed nielegalnymi działaniami reżimu Łukaszenki.

Tymczasem minister obrony narodowej zapowiedział w poniedziałek, że na granicy polsko-białoruskiej zostanie wybudowany mur

Szeremietiew: Musimy bronić granic

Pytany o sytuację na granicy z Białorusią były minister obrony narodowej stwierdził jasno, że polskie służby nie mogą dopuścić do rozszczelnienia granicy.

– Możemy oferować, jak zrobił polski rząd, że wyślemy pomoc humanitarną, możemy sugerować, by Unia Europejska sfinansowała Łukaszence jakieś obozy dla tych osób, które on tam zbiera. Jeśli chce mieć takich ludzi u siebie, to nie możemy wkraczać w jego suwerenność – stwierdził Romuald Szeremietiew w rozmowie z Antonim Trzmielem na antenie Polskiego Radia 24.

– Jesteśmy w stanie pomagać humanitarnie tam, gdzie oni się znajdują, natomiast nie możemy pozwolić na to, by nam zdezorganizowano państwo (...) to chyba oczywiste i jasne – dodał były polityk.

Szeremietiew zwrócił również uwagę na działania niektórych polityków opozycji, którzy żądają wpuszczenia imigrantów na terytorium Polski. Jego zdaniem są to postulaty niebezpieczne.

– Czy ludzie, którzy działają tak, by rozszczelnić granicę i zacząć wpuszczać owych nachodźców, to są ludzie, którzy są na usługach Rosji, czy jeszcze tego nie wiedzą, albo udają, że nie wiedzą? – zapytał.

