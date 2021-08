Zdaniem eksperta opowieści o tym, że gdyby nie było Powstania, Warszawa nadal by stała a jej mieszkańcy przeżyliby wojnę, to "piramidalna bzdura". – Pamiętajmy, 450 tys. warszawiaków Niemcy zamordowali, zanim doszło do Powstania. Trzeba popatrzeć, jakie były straty. Codziennie na ulicach Warszawy w różnych egzekucjach ginęły setki ludzi, więc to nie jest historia taka, że to Powstanie jest winne temu, że Niemcy wymordowali ludność i zburzyli miasto – powiedział.

–Niemcy wydali zarządzenie, aby 100 tys. warszawiaków - potem podnieśli tę liczbę do 200 tys. - stawiło się do kopania umocnień. Zgłosili się tylko nieliczni warszawiacy - zostało to zignorowane. Pytanie, czy Niemcy wobec tego, w obliczu tego, że zbliżają się sowieci, mają uczynić z Warszawy Festung Warschau, daliby sobie spokój i nie byłoby żadnych akcji represyjnych, nikogo by nie zamordowano? – kontynuował prof. Szeremietiew.

Powstanie było najlepszym rozwiązaniem

W ocenie wykładowcy decyzja o wszczęciu powstania była słuszna.

– To straszne, co powiem - powstanie było najlepszym rozwiązaniem, jakie w tamtej sytuacji było do wykonania jeżeli idzie o władze i o Warszawę – przyznał profesor. Jego zdaniem cała Europa zyskała na tym, że w obliczu insurekcji w stolicy zatrzymał się front wschodni na linii Wisły, co powstrzymało Stalina przed zajęciem Niemiec jeszcze przed końcem 1944 roku.



– Oni by doszli do Berlina już w listopadzie 1944 roku i mieli by czas, żeby zająć całe Niemcy, ponieważ alianci przekroczyli granicę Niemiec dopiero w marcu 1945 roku. Zatem między listopadem a marcem Stalin mógł zająć całe Niemcy. Powstaje wobec tego pytanie: jakby wyglądała wtedy Europa, gdyby całe Niemcy były w sowieckich rękach? – stawia pytanie były szef resortu obrony.



– Gdyby Stalin, Rosja opanowała całe Niemcy, a nie daj Boże jeszcze i Francję, to nie byłoby żadnego NATO, nie byłoby żadnej Unii Europejskiej, nie byłoby Stanów Zjednoczonych w Europie, bo w jaki sposób, i nie muszę mówić, jakie mielibyśmy szanse, aby wyrwać się z sowieckiej niewoli – stwierdził.

Zdaniem rozmówcy portalu wPolityce.pl Powstanie Warszawskie zapobiegło zsowietyzowaniu Europy Zachodniej.

– Powstańcom Warszawskim, Powstaniu Warszawskiemu zawdzięczamy bardzo dużo - ich ofiara była nie tylko niezbędna i potrzebna, ale przyniosła ogromne dla nas jako narodu, ale i dla Europy, owoce – podsumował prof. Szeremietiew.

