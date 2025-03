Narodowy Dzień Życia okazją do refleksji nad wartością ludzkiego istnienia

W 2004 roku Sejm RP ustanowił 24 marca Narodowym Dniem Życia. W dokumencie ustanawiającym napisano, że dzień ten powinien być okazją do "narodowej refleksji nad odpowiedzialnością władz państwowych, społeczeństwa i opinii publicznej za ochronę i budowanie szacunku dla życia ludzkiego, szczególnie ludzi najmniejszych, najsłabszych i zdanych na pomoc innych".

Narodowy Dzień Życia i Dzień Świętości Życia

Posłowie wskazali, że "dzień ten powinien być również motywem solidarności społecznej, zachętą dla wszelkich działań służących wsparciu i ochronie życia".

W Narodowym Dniu Życia Parlamentarny Zespół na rzecz Życia i Rodziny oraz Koalicja dla Życia i Rodziny zorganizowały w Sejmie konferencję pt. "TAK dla Życia. W obronie kobiet".

Z kolei 25 marca, w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Kościół obchodzi Dzień Świętości Życia. Został on wprowadzony w Polsce w 1998 roku jako odpowiedź na apel św. Jana Pawła II zawarty w encyklice Evangelium Vitae z 25 marca 1995 roku.

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

Dla wielu wiernych Dzień Świętości Życia jest okazją do podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. To dziewięciomiesięczna modlitwa za dziecko w łonie matki, któremu grozi aborcja. Jak sama nazwa wskazuje, jest to adopcja duchowa, a nie prawna. Dlatego też wymaga modlitwy – codziennego odmawiania jednej tajemnicy różańcowej i specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców.

Osoby, które decydują podjąć się dzieła Duchowej Adopcji mogą wprowadzić indywidualne postanowienia w intencji dziecka poczętego, a także jego rodziców. Pierwszy ośrodek Duchowej Adopcji powstał w warszawskim kościele ojców paulinów. Aktualnie inicjatywa znana jest już w całej Polsce, a nawet poza jej granicami, stając się ważnym elementem obchodów Dnia Świętości Życia.

