Wielki Post dla Życia. 960 godzin modlitwy w intencji obrony nienarodzonych

Akcja "Wielki Post dla Życia" rozpoczęła się w Środę Popielcową. – Pragniemy zebrać po 24 godziny modlitwy na każdy dzień Wielkiego Postu. Łącznie to będzie 960 godzin modlitwy przez 40 dni. Ta modlitwa połączy nas wszystkich w inicjatywie pro-life – przekonuje Katarzyna Tsarakhov, prezes Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Legnickiej.

O poszanowanie ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci

Modlitwa w intencji życia potrwa do Niedzieli Palmowej (13 kwietnia), czyli równo 40 dni. Celem tej krucjaty modlitewnej jest modlitwa w intencji poszanowania życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci oraz pokoju na świecie.

W inicjatywę modlitewną KSM Diecezji Legnickiej może włączyć się każdy. Wystarczy wybrać dogodny dla siebie termin i zadeklarować co najmniej jedną godzinę modlitwy w intencji życia. Forma modlitwy jest dowolna. Uczestnicy mogą odmawiać różaniec, koronkę do Bożego Miłosierdzia, rozważać Pismo Święte lub uczestniczyć w Eucharystii. – Ważne jest to, żeby łączyła nas intencja – wskazuje Katarzyna Tsarakhov. Swój udział można zgłosić za pomocą strony internetowej 40dni.ksm.legnica.pl. Można też wysłać e-mail na adres [email protected] lub skontaktować się pod numerem telefonu +48 513 129 362.

Organizatorzy zwracają uwagę, że życie to największy prezent od Boga i każdy powinien je chronić oraz podejmować działania na rzecz jego obrony. To również po prostu dobre, wielkopostne postanowienie i duchowe wyzwanie. KSM Diecezji Legnickiej zaznacza przy tym, że proponowana krucjata modlitewna to nie tylko duchowe wsparcie, ale także świadectwo wiary i wartości życia ludzkiego.

Inspiracją do zorganizowania akcji "Wielki Post dla Życia" były działania podjęte w Stanach Zjednoczonych przez ruchy pro-life.

