Scholz zatwierdzony przez Bundestag na kanclerza. Pominął fragment przysięgi

W środę Olaf Scholz został oficjalnie mianowany na nowego kanclerza Republiki Federalnej Niemiec przez Bundestag.

Olaf Scholz kanclerzem Niemiec

Polityk SDP jest już oficjalnie nowym kanclerzem. W środę został wybrany na to stanowisko przez Bundestag. 395 deputowanych poparło jego kandydaturę. Przeciwko zagłosowało 303 deputowanych. Do zatwierdzenia, Scholz potrzebował co najmniej 369 głosów.

W trakcie głosowania w parlamencie na trybunie honorowej obecna była ustępująca kanclerz Angela Merkel, wcześniejszy szef rządu Gerhard Schroeder i były prezydent Niemiec Joachim Gauck. Po ceremonii Scholz udał się do zamku Bellevue, gdzie urzędujący prezydent Frank-Walter Steinmeier wręczył mu dokument mianowania na szefa rządu.

Nowy kanclerz, który jest niewierzący zrezygnował z formułki „tak mi dopomóż Bóg”, którą można, ale nie trzeba wypowiedzieć. Podobnie zachował się Gerhard Schroeder w trakcie swojego zaprzysiężenia w 1998 roku. Z kolei Angela Merkel czterokrotnie odwoływała się do Boga, na początku każdej ze swoich kadencji.

Socjaldemokraci, Zieloni i FDP otwarcie zadeklarowali w umowie koalicyjnej dążenie do federalizacji Europy

Wizyta w Polsce

Olaf Scholz pozytywnie wypowiadał się o Polsce podczas podpisania umowy koalicyjnej nowego rządu RFN. – Chciałbym bardzo chętnie i wyraźnie powiedzieć, że dla nas bardzo ważne jest, by przyjaźnie kształtować sąsiedztwo z Polską – mówił polityk partii SPD, która po wyborach parlamentarnych zawiązała sojusz z FDP i Zielonymi.

– Polska jest wielkim narodem, demokracją. Bardzo się cieszę, że Polska jest częścią naszej wspólnej Unii Europejskiej i możemy tam uzgadniać wspólne sprawy, a czasem też się spierać i w ten sposób razem budować naszą przyszłość – oznajmił kanclerz.

– W Europie łączy nas także to, że jesteśmy unią państw przywiązanych do państwa prawa i wolnościowej demokracji. Celem jest, by te wartości panowały wszędzie w Europie w równym stopniu – dodał.

Już we wtorek wieczorem dziennik "Rzeczpospolita" przekazał, że Scholz odwiedzi Polskę 12 grudnia. Wcześniej, bo w piątek, 10 grudnia, do Warszawy przyleci nowa szefowa niemieckiej dyplomacji Annalena Baerbock.

