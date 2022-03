Scholz z uznaniem o Polsce. "Niemcy zrobią to samo"

Niemiecki kanclerz zadeklarował, że gotowość Niemiec do przyjęcia na swoje terytorium uchodźców uciekających przed wojną Ukrainy.

Scholz chwali Polskę

– Będziemy się starać z całych sił, aby udowodnić, że podołamy temu zadaniu – powiedział polityk. Z danych niemieckiej policji federalnej, od 24 lutego do Niemiec przyjechało prawie 110 tys. ukraińskich uchodźców.

Według wyliczeń ONZ, w tym czasie Ukrainę opuściło ponad 2,5 mln osób. Szef polskiego MSWiA Mariusz Kamiński przekazał w piątek, że od początku wojny do Polski przyjechało już ponad 1,5 mln osób z Ukrainy.

W wypowiedzi dla mediów kanclerz Niemiec stwierdził, że wielkim osiągnięciem jest to, w jaki sposób radzi sobie z tym problemem Polska. – Również to, z jaką serdecznością zostało to wykonane. I Niemcy zrobią to samo – zapowiedział Scholz. Jak dodał, Ukraińcy, którzy przybędą do Niemiec, zostaną rozdzieleni pomiędzy poszczególne landy.

„Deklaracja wersalska”

Tymczasem po zakończeniu obrad w Wersalu szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel i prezydent Francji Emmanuel Macron poinformowali o podstawowych uzgodnieniach zapadłych w trakcie szczytu.

Michel zaprezentował treść "deklaracji wersalskiej", bazującej na trzech filarach. – Unia Europejska musi być mniej zależna od Rosji jeśli chodzi o zaopatrzenie w energię – wskazał, prezentując pierwszy punkt. Drugim filarem ma być "obrona i bezpieczeństwo", a trzecim "konsolidacja ekonomiczna".

Podjęto także decyzję, że Unia Europejska przekaże kolejne 500 milionów euro na pomoc wojskową dla Ukrainy.

