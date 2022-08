Uzbrojony w kuszę chciał zaatakować Elżbietę II. Jest akt oskarżenia

20-letni Jaswant Singh Chail z Southampton usłyszał zarzuty w związku z próbą dokonania zamachu na królową brytyjską Elżbietę II. Proces ruszy 17 sierpnia.

Próba ataku na królową Elżbietę II.

25 grudnia 2021 roku policja zatrzymała mężczyznę uzbrojonego w kuszę, który próbował włamać się do zamku Windsor, gdzie Boże Narodzenie spędzała królowa Elżbieta II. Mężczyzna wtargnął na teren zamku, ale nie zdołał dostać się do żadnego z budynków. Groził, że podejmie próbę zabicia królowej. Twierdził, że miała to być zemsta za osoby "zabite i upokorzone" ze względu na swoją rasę.

Królowej nic się nie stało, choć wtargnięcie to wywołało poważne pytania o bezpieczeństwo pałacu, zwłaszcza w kontekście informacji, że jej wielokrotne próby wezwania pomocy zostały zignorowane.

Napastnikiem okazał się być 20-letni Jaswant Singh Chail z Southampton. Po zatrzymaniu intruz został przebadany pod kątem zdrowia psychicznego i przebywał pod opieką lekarzy. Po ponad 7 miesiącach od tamtego zdarzenia agresor usłyszał zarzuty.

Akt oskarżenia

– Pan Chail, lat 20, został oskarżony o formułowanie gróźb śmierci, posiadanie broni i naruszenie ustawy o zdradzie z 1842 roku – przekazał Sky News Nick Price, szef Specjalnego Wydziału ds. Przestępczości i Zwalczania Terroryzmu w Prokuraturze Koronnej.

– Prokuratura Koronna przypomina wszystkim zainteresowanym, że postępowanie karne przeciwko panu Chailowi jest aktywne oraz że ma on prawo do sprawiedliwego procesu – zaznaczył.

Brytyjskie media przypomniały w grudniu, że tego typu sytuacje miały już miejsce w przeszłości. Włamania do królewskich pałaców zdarzają się sporadycznie. Prawdopodobnie najsłynniejszy incydent miał miejsce w 1982 roku, kiedy 31-letni Michael Fagan wspiął się po ścianie Pałacu Buckingham, wczołgał się przez otwarte okno i przedostał się do sypialni śpiącej królowej Elżbiety II.