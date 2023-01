Media: Berlin już w środę zgodzi się na wniosek Polski ws. Leopardów

Agencja powołuje się na anonimowe źródła. Bloomerg podaje, że "Niemcy zdecydowały się na wyrażenie zgody pomimo ostrzeżenia Moskwy, że nie wniesie to nic dobrego do przyszłych stosunków z Berlinem".

Rząd RFN poinformował wcześniej we wtorek, że do Berlina wpłynął wniosek polskiego rządu o przekazanie Ukrainie niemieckich czołgów Leopard 2. Potwierdził to rzecznik rządu Steffen Hebestreit, cytowany przez agencję dpa. Jak powiedział, takie wnioski są "rozpatrywane z niezbędną pilnością, zgodnie z ustalonymi procedurami i wytycznymi dotyczącymi eksportu broni".

Wniosek o zgodę na "przekazanie" Leopardów

"Niemcy otrzymali już nasz wniosek o wyrażenie zgody na przekazanie czołgów Leopard 2 na Ukrainę. Apeluję także do strony niemieckiej o przyłączenie się do koalicji państw wspierających Ukrainę czołgami Leopard 2" – poinformował we wtorek na Twitterze wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak. "To nasza wspólna sprawa, bo chodzi o bezpieczeństwo całej Europy!" – dodał minister.

Z ostatnich doniesień medialnych wynika, że Berlin nie będzie blokował decyzji Polski o wysłaniu czołgów na Ukrainę.

W niedzielę w wywiadzie dla francuskiej telewizji LCI szefowa niemieckiego resortu spraw zagranicznych Annalena Baerbock poinformowała, że Niemcy nie będą się sprzeciwiać, jeśli Polska wyśle czołgi Leopard 2 na Ukrainę.

Władza w Warszawie, podobnie jak rządy wielu innych państw członkowskich NATO, od wielu tygodni naciska na Republikę Federalną Niemiec w sprawie przekazania sprzętu wojskowego dla Kijowa.

