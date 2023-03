"Zełenski nie jest głupi, a Zachód nie upadnie"

Filmowiec był jednym z gości programu "Wieczór z Władimirem Sołowjowem". Szachnazarow przedstawił opinię odmienną od głównej linii kremlowskiej propagandy.

– To sytuacja, która może mieć dla nas najpoważniejsze konsekwencje w przypadku, gdy przegramy. I musimy przyznać, że jest taki scenariusz, że przegramy. Nie zgadzam się z tymi, którzy oburzają się i mówią: wygramy, nie mów, że przegramy! Ja nie jestem tego taki pewny, nie jestem. Musimy przyznać, że możemy przegrać. Bez tego nie będziemy szukali różnych rozwiązań na inny wypadek. Nie można wierzyć, że wszystko zrobi się samo. To nie jest właściwe. To słabość, a nie siła – mówił gość programu w telewizji Rossija-1.

– Trzeba móc spojrzeć prawdzie w oczy. Trzeba móc obiektywnie ocenić swoje siły i słabości. Nasze społeczeństwo nie jest gotowe na taką wojnę, nie jest. Ten rodzaj wojny to wojna z całym Zachodem – wskazywał.

Kremlowi te słowa mogą się nie spodobać

Reżyser ocenił, że na wojnie wygrywa "dyscyplina, siła, zdyscyplinowani ludzie". – To decyduje o wszystkim, a nasze społeczeństwo dziś tak nie wygląda. Nie doceniliśmy jedności Zachodu. Cały czas powtarzamy, że Zachód jest na skraju upadku, że są jakieś demonstracje w Berlinie. Ale Zachód nie upadnie! Kiedy oni poczują, że mogą wygrać, będą się starali coś zrobić – stwierdził pesymistycznie.

– I oczywiście musimy traktować poważnie Ukrainę i Zełenskiego. On jest niebezpieczny, nie jest głupi. Ma w sobie dużo energii. Odegra ogromną role w historii. Nie jest marionetką. Kiedy tak mówimy, oszukujemy sami siebie – powiedział Karen Szachnazarow.

