Olechowski odwołany z funkcji szefa TAI. Wiadomo, kto go zastąpi

"Zarząd TVP odwołał dzisiaj Jarosława Olechowskiego z funkcji dyrektora TAI, TVP3 i TVP Warszawa. Nowym dyrektorem TAI został red. Michał Adamczyk" – czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej TVP.

W połowie stycznia 2018 Olechowski został p.o. dyrektora Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, a w sierpniu na stałe objął to stanowisko.



Informację podano dzień po tym, jak media opisały spór personalny mający mieć miejsce wewnątrz TVP. Portal Onet pisał w poniedziałek, że szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej Jarosław Olechowski i prezes Telewizji Polskiej Mateusz Matyszkowicz "wkroczyli na wojenną ścieżkę".

Według ustaleń dziennikarzy, Olechowski "wypowiedział posłuszeństwo" Matyszkowiczowi i szuka teraz politycznego poparcia we władzach Prawa i Sprawiedliwości, aby odsunąć prezesa TVP.

"Wśród polityków PiS krąży sensacyjny list, którego autorstwo przypisywane jest właśnie Olechowskiemu. Autor listu, który trafił do władz Prawa i Sprawiedliwości, oskarża Matyszkowicza o polityczny sabotaż i chce udowodnić, że to on najlepiej służy władzy. Olechowski zaprzecza, że go napisał. Tyle że tylko do niego pasują wszystkie wydarzenia w liście opisane" – czytamy w tekście Kamila Dziubki i Andrzeja Stankiewicza.

"Onet.pl brutalnie zaatakował TVP"

"Polskojęzyczny portal Onet.pl brutalnie zaatakował TVP. Autor tego paszkwila Andrzej Stankiewicz uważa mnie za swojego osobistego wroga, czego w ostatnim czasie dał dowody. Ale głównym celem tego ataku jest zniszczenie TVP jako ważnego ośrodka informacji oraz debaty publicznej" – skomentował we wpisie na portalu społecznościowym Twitter Jarosław Olechowski.

Były już szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej zamieścił także screen z wiadomości, którą przesłał zastępcy redaktora naczelnego Onetu Andrzejowi Stankiewiczowi. "Nie jestem autorem słów, które mi Pan przypisuje. Wiem, że od dawna darzy mnie Pan wielką osobistą niechęcią – wprost powiedział mi Pan o tym w trakcie naszej rozmowy w TVP – ale nie sądziłem, że w ataku na mnie posunie się Pan do takiej manipulacji" – możemy przeczytać.

Telewizyjna Agencja Informacyjna to jednostka Telewizji Polskiej, która została przywrócona 1 lipca 2013 r. TAI realizuje materiały informacyjne, reporterskie i dokumentalne na zlecenie serwisów informacyjnych TVP.

