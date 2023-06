W nowym odcinku "Magazynu śledczego Anity Gargas" ujawniono, jak doszło do przejęcia atrakcyjnej nieruchomości w Sopocie należącej do rodzinnej firmy. Jaką rolę w sprawie – według poszkodowanych – odegrał mecenas Jacek Bendykowski, związany z Platformą Obywatelską gdański samorządowiec? Jaki jest mechanizm działania grupy, która pod płaszczykiem legalnej, biznesowej działalności miała oszukać małżeństwo przedsiębiorców? Jaka jest rola jednego z notariuszy w procederze? W jaki sposób domniemanym oszustom udało się zaciągnąć wielomilionową pożyczkę hipoteczną na przejętą nieruchomość? Jaki związek ze sprawą może mieć spółka Eco City Sopot, zarejestrowana pod tym samym adresem, co kancelaria Bendykowskiego?

Kulisy działania "układu gdańskiego" w "Magazynie śledczym Anity Gargas" w czwartek o 22:30 w TVP1.