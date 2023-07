Ukraińska wiceminister przyznała, że Kijów stoi za wysadzeniem mostu krymskiego

"Wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar najwyraźniej przyznała, że siły ukraińskie były odpowiedzialne za atak na most łączący Rosję z okupowanym Krymem w październiku 2022 roku" – wskazuje amerykańska stacja CNN.

W poście opublikowanym Telegramie, wiceminister opisała największe sukcesy ukraińskiej armii, odniesione w ciągu 500 dni wojny. Napisała, że wysadzenie mostu na Cieśninie Kerczeńskiej – otwartego cztery lata po nielegalnej aneksji Krymu przez Rosję w 2014 roku – miało na celu zakłócenie rosyjskich linii zaopatrzeniowych. Polityk wskazała, że w sobotę minęły 273 dni od "pierwszego ataku" na logistykę Kremla. Wiceszefowa resortu obrony wymieniła także inne ukraińskie sukcesy, m.in. zatopienie krążownika Moskwa (451 dni temu) i wyzwolenie Wyspy Węży (373 dni temu).

Jesienią "The New York Times" opublikował wyniki dziennikarskiego śledztwa, szczegółowo opisując, jak Ukraińcy załadowali ciężarówkę materiałami wybuchowymi i zdetonowali ją na środku mostu. Przypomnijmy, że w ataku na most krymski zginęły cztery osoby. Wybuch poważnie uszkodził konstrukcję mostu, co prezydent Rosji Władimir Putin nazwał "aktem terrorystycznym".

Ukraina oficjalnie nigdy nie przyznała, że stoi za wysadzeniem mostu krymskiego.

Ostra reakcja z Rosji

Wpis Hanny Maliar nie przeszedł bez echa. Odniosła się do niego rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji MSZ, Maria Zacharowa. Nazwała ukraińskie władze "reżimem terrorystycznym".

"Teraz przystąpili do realizacji planu 'własnego zbawienia' - systematycznego niszczenia elektrowni atomowej w Zaporożu. Szczyt NATO powinien poświęcić temu tematowi główną uwagę. W końcu zdecydowana większość członków Sojuszu znajdzie się w strefie bezpośredniej klęski" – grozi kremlowska propagandystka. Z kolei rosyjskie media piszą, że "Ministerstwo Obrony Ukrainy przyznało, że Kijów przeprowadził atak terrorystyczny na moście Krymskim".

