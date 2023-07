Media: Timmermans odchodzi z Komisji Europejskiej

Dziennik "De Volkskrant" podał, że wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans wróci do krajowej polityki. Wszystko dlatego, że w Holandii jesienią odbędą się przedterminowe wybory parlamentarne, będące efektem upadku rządu Marka Ruttego.

Zawiązał się nowy sojusz – Partii Pracy (PvdA) i GroenLinks (GL, zieloni). Na czele koalicji miałby stanąć właśnie Timmermans. Według informatorów gazety, o decyzji została już poinformowana przewodnicząca KE Ursula von der Leyen. Sam Timmermans ma w najbliższym czasie ogłosić szczegóły.

"W obecnej KE Timmermans odpowiada za kwestie klimatu i transformacji energetycznej. To on koordynuje we współpracy z innymi komisarzami strategie Europejskiego Zielonego Ładu, Fit For 55 czy RePowerEU. Teraz ktoś inny będzie musiał się z tą tematyką mierzyć przez co najmniej rok – kadencja obecnego gabinetu komisarzy kończy się w 2024 r." – wskazuje portal green-news.pl.

W latach 2014-2019 Holender pełnił funkcję pierwszego wiceprzewodniczącego KE, w której odpowiadał za kwestie praworządności. Wielokrotnie krytykował reformy przeprowadzane w Polsce przez rząd Zjednoczonej Prawicy. Media donosiły, że Timmermans był przeciwny akceptacji przez KE polskiego KPO. W 2017 r. "Gazeta Wyborcza" przyznała mu tytuł "Człowieka Roku".

Raport: Fit for 55 to wzrost kosztów i spadek efektywności branży transportowej

Wymuszane dyrektywy pakietu Fit for 55 zmniejszą efektywność branży transportowej i wygenerują wzrost kosztów – wynika z raportu "Transport drogowy w Polsce 2023".

Regulacje związane z pakietem Fit for 55 wymuszają stopniowe przejście transportu drogowego na elektromobilność oraz paliwa alternatywne. W perspektywie najbliższych lat transformacja energetyczna będzie dla branży TSL (transport, spedycja, logistyka) kluczowym wyzwaniem, szczególnie dla mikro i małych firm przewozowych – wynika z raportu „Transport drogowy w Polsce 2023”. Te wymuszone zmiany – jak wskazują przedstawiciele branży, będą zmniejszały efektywność pracy przewozowej i generowały wzrost kosztów. Uderzy to w szczególności w mikro i małe przedsiębiorstwa, które stanowią 90 proc. ogółu firm przewozowych w Polsce.

