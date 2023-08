Media komentują wtorkową paradę. CNN: Polska odpowiada przeciwnikom pokazem siły

Ponad dwa tysiące żołnierzy oraz ponad dwieście jednostek sprzętu bojowego, w tym amerykańskie czołgi Abrams i koreańskie K2 zaprezentowało się we wtorek Warszawie. Tegoroczna defilada wojskowa z okazji Święta Wojska Polskiego była szczególnie okazała. Nie jest to przypadek. W sytuacji, w której rosną napięcia nad polską granicą rządzący pragną pokazać siłę militarną naszego kraju.

"Wszystko, co robimy ma na celu odstraszyć agresora. Aby dać mu do zrozumienia, że nie warto na Polskę napadać. Myślę, że dzisiejsza defilada też pokazała, że Wojsko Polskie jest z roku na rok coraz silniejsze" – mówił w TVP minister obrony Mariusz Błaszczak.

Polska odpowiada pokazem siły

Polska parada wojskowa przyciągnęła uwagę zagranicznych mediów. CNN zwraca uwagę na rolę parady jako pokazu siły.

– To coś w stylu sowieckim. Rosja robi swoje 8 maja, Białorusini je mają, podobnie jak Korea Północna, Iran. To rodzaj odzwierciedlenia ich języka. Przeciwnicy postrzegają te [parady] jako pokaz siły, więc Polska odpowie na to pokazem siły – powiedział CNN Edward Arnold z brytyjskiego think-tanku RUSI.

Przypomnijmy, że Święto Wojska Polskiego zostało ustanowione sto lat temu, w trzecią rocznicę bitwy warszawskiej. Od tego czasu 15 sierpnia był hucznie świętowany do 1947 r. i ponownie od 1992 r.

Znaczenie Polski w NATO ogromnie wzrosło

Brytyjski analityk zauważył, że kiedy dekadę temu NATO skupiało się na Bliskim Wschodzie i Afganistanie, Polska uczestniczyła w misjach "ale tylko w niewielkim stopniu".

– Ale od 2014 r., kiedy NATO cofnęło się, by skupić się na Europie Środkowej i Wschodniej… znaczenie Polski w sojuszu ogromnie wzrosło – wskazał Shea.

Temat polskiej defilady w dniu 15 sierpnia poruszyła także Al Jazeera. Ponad sto lat od zwycięstwa nad Sowietami "widmo wojny" znów krąży u polskich granic – komentował dla stacji Osama Bin Javaid.

– I dlatego rząd nie przestaje mówić swoim obywatelom, że potrzebuje silnej, potężnej armii – wskazał reporter.

