"Wstyd Skawinie przynosicie". Nitras starł się z protestującym, interwencja policji

Wiec prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego odbył się w ramach serii spotkań pod hasłem "Przypilnujesz mi wyborów?".

Jak relacjonuje Onet, gdy na scenie pojawił się Sławomir Nitras, mężczyzna w koszulce z napisem "jestem Polakiem i jestem z tego dumny" krzyczał w jego stronę obraźliwe komentarze. Po chwili poseł KO podszedł do protestujących. – Wstyd Skawinie przynosicie i Skawina się was wstydzi– mówił Nitras do zgromadzonych.

Policja wylegitymowała posła Nitrasa, gdy ten w pewnym momencie próbował wbrew poleceniom policji ominąć kordon. Wtedy doszło do przepychanki. Polityk PO wyciągnął sobą megafon i zaczął wykrzykiwać hasło: "Października piętnastego pogonią Kaczyńskiego". Sławomir Nitras wyrywał także kable z głośnika, który przynieśli przeciwnicy opozycji.

twitter

Tymczasem ze sceny Trzaskowski mówił, że widzi wiele osób, które "krzyczą na niego teraz i zakłócają spotkanie".

Trzaskowski: Oni mają czelność mówić o bezpieczeństwie?

– Bardzo cieszę się, że tutaj jestem. Kiedy widzę tę energię, która z Was płynie, to jestem przekonany, że będzie dobrze! Bardzo cieszę się, że tutaj jestem. Kiedy widzę tę energię, która z Was płynie, to jestem przekonany, że będzie dobrze – podkreślał podczas wiecu prezydent Warszawy.

– Prezes Kaczyński ma rację co do jednego – te wybory będą o bezpieczeństwie Polek i Polaków. Problem polega tylko na tym, że PiS dobrał sobie taki slogan wyborczy, a to prezes Kaczyński jest najbardziej niebezpiecznym człowiekiem dla naszej wspólnej przyszłości. Oni mają czelność mówić o bezpieczeństwie, a co może być ważniejszego niż bezpieczeństwo gospodarcze każdego z nas? Widzicie tę drożyznę i inflację? Widzicie co się dzieje z zablokowanymi pieniędzmi z UE? – pytał Trzaskowski.

– Cztery lata oczekiwania w kolejkach, likwidacja aptek, sytuacja psychiatrii dziecięcej. A prezes Kaczyński krzyczy: to wszystko wina jest Berlina! Szuka wrogów zewnętrznych zamiast skupiać się na rozwiązywaniu problemów. To jest największy problem - prezes Kaczyński próbuje namówić wszystkich, którzy mu ufają, żeby nas dzielić, żeby szukać wrogów, żeby kogoś wysłać gdzieś indziej. My się nigdzie wysłać nie damy, bo jesteśmy dumnymi Polakami i dumnymi Polkami – podkreślił.

Czytaj też:

Pozew Platformy. PiS odpowiada: Za Tuska bezrobocie to "jedynie" 14,4 proc.