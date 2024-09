Niemiecki wywiad a polska scena polityczna. Jakubiak ma propozycję

– Zwracam się do Prezydium Sejmu o wszczęcie procedur związanych z powołaniem komisji śledczej na temat wpływu służb niemieckich na polską scenę polityczną ze szczególnym uwzględnieniem ministerstwa ochrony środowiska – powiedział w Sejmie Jakubiak.

Z kolei poseł Konfederacji Sławomir Mentzen podniósł temat finansowanej – jak powiedział – przez rząd federalny fundacji Heinricha Bölla, która ma współpracować z Zielonymi i finansować Campus Polska Rafała Trzaskowskiego. Na tym tle doszło do awantury z posłem KO Sławomirem Nitrasem, który zaprzeczał udziałowi fundacji w finansowaniu Campusu.

Niemieckie służby. Chocian przywrócił temat

Temat wpływu zewnętrznej agentury na decyzje i działania polskich polityków w kontekście aktywistów nazywających siebie "ekologami" był podnoszony wielokrotnie, m.in. na łamach tygodnika "Do Rzeczy". Do debaty publicznej powrócił po głośnej wypowiedzi dra Grzegorza Chociana w Polsat News. Chodzi o słowa ekologa i hydrobiologa dra, że tajne służby Niemiec podjęły próbę zwerbowania go do udziału w protestach przeciwko inwestycjom wodnym na Odrze. Naukowiec powiedział też, że wie, kto został zwerbowany, co potwierdziła mu ABW. Dodał, że jeżeli w Polsce będzie się mówić o tym temacie bardziej otwarcie, to działalność tego typu organizacji może zostanie osłabiona.

Tymczasem lewicowy portal NaTemat.pl z pełną powagą zapytał rzecznika niemieckiego wywiadu BND (Bundesnachrichtendienst) czy informacja podana przez dra Chociana jest prawdziwa. Odpowiedź uspokoiła najwyraźniej dziennikarza serwisu.

"Zwykła pomyłka" Hennig-Kloski w Sejmie. Minister tłumaczy się z głosowania

Konfederacja alarmuje: Wracają wiatrakowi lobbyści. Hennig-Kloska do dymisji