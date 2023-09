CBA sprawdza MSZ. Chodzi o system wiz?

W ubiegłym tygodniu (czwartek) w MSZ mieli zjawić się funkcjonariusze CBA z postanowieniem o zabezpieczeniu elektronicznego sprzętu wiceministra Piotra Wawrzyka, pisze "Rzeczpospolita". Kilka godzin później polityk został zdymisjonowany, a jako powód wskazano "brak satysfakcjonującej współpracy".

CBA w MSZ

"Rz" pisze, że prawdziwa przyczyna utraty stanowiska przez Wawrzyka jest inna. Otóż miała ona wynikać z śledztwa, jakie prowadzi CBA. "Potwierdził to w poniedziałek sam premier na konferencji w Tomaszowie Mazowieckim, po tym, gdy zainteresowanie CBA resortem dyplomacji opisała »GW«. – Nastąpiła dymisja, by przeciąć jakiekolwiek wątpliwości – stwierdził enigmatycznie Morawiecki. Przyznał, że toczy się postępowanie wyjaśniające" – czytamy.

Służby i prokuratura prowadzą odpowiednie czynności, które mają dotyczyć także byłego wiceministra, ale by nie zaszkodzić śledztwu, nie komentują sprawy w mediach, dowiedziała się "Rz".

Chodzi o system wiz?

Poniedziałkowa "Gazeta Wyborcza" zasugerowała, że sprawa może dotyczyć systemu wiz. "Tak też twierdzą i nasi rozmówcy. CBA miało poprosić w MSZ o salę na cały dzień. Dyrektor generalny oraz trzy osoby z kierownictwa wchodzili tam wielokrotnie, przynosząc im różne dokumenty z departamentu konsularnego, który podlegał wiceministrowi Wawrzykowi, i składali wyjaśnienia" – informuje "Rzeczpospolita".

Zainteresowanie departamentem konsularnym może wskazywać na to, że chodzi o aferę z systemem wizowym, który ma być korupcjogenny. I godzi w wizerunek PiS, który jest przeciwny imigrantom spoza UE. Departament konsularny MSZ miał naciskać na placówki dyplomatyczne, by zwiększyły ilość wydawanych wiz. – Z przekazem, że "biznes potrzebuje więcej ludzi do pracy" – przytacza "Rz" wypowiedź jednego z rozmówców.

