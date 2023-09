Bierzemy pod lupę zbrodniarzy sądowych, których chroniła nadzwyczajna kasta, i publikujemy jako pierwsi korespondencję pomiędzy władzami komunistycznymi z Kiszczakiem na czele a przedstawicielami ówczesnego wymiaru sprawiedliwości – relacjonują autorzy "Magazynu śledczego Anity Gargas".

Kto i w jaki sposób zadbał o to, aby sędziowie i prokuratorzy z czasów junty Jaruzelskiego i Kiszczaka nie ponieśli żadnych konsekwencji haniebnych wyroków? Czy zbrodniarzy sądowych będzie można wreszcie pociągać do odpowiedzialności karnej? Co o procesach opowiedziały osoby, które dostały się w ręce dyspozycyjnych wobec reżimu komunistycznego sędziów: między innymi ksiądz skazany na 3,5 roku więzienia za wygłoszenie kazania, nastolatka skazana na 3 lata za roznoszenie ulotek i student skazany na 3 lata za napis na murze?

"Magazyn śledczy Anity Gargas" na tropie kuriozalnych wyroków stanu wojennego i bezkarności komunistycznych prokuratorów oraz sędziów.

Emisja w czwartek o 22:30 w TVP1.

Czytaj też:

Wielowątkowe afery korupcyjne. Kulisy tzw. Marokogate w PECzytaj też:

Kto i dlaczego uderza w strategiczne inwestycje polskiego rządu