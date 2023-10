Spot PiS na ostatniej prostej. "Polska miała rację. Ty też masz rację"

"Już 15 października głosuj za Polską! Postaw na tych, którzy trafnie ocenili zagrożenia, zapewnili bezpieczeństwo, rozwój i godne życie Polaków! Głosuj na Prawo i Sprawiedliwość, lista numer 4!" – czytamy w opisie spotu, opublikowanego w mediach społecznościowych.

Na początku słyszymy wypowiedź szefowej KE, którzy przyznaje, że ws. podejścia do Rosji, to Polska miała rację. – Powinniśmy słuchać głosów wewnątrz Unii Europejskiej, Polski i krajów bałtyckich – mówi Ursula von der Leyen.

Następnie lektor wymienia osiągnięcia PiS. – Polska miała rację. Ty też masz rację, że postawiłeś na tych, którzy dotrzymują słowa. Obniżyli wiek emerytalny i bezrobocie do najniższego w historii. Wprowadzili 13. i 14. emeryturę, 800 plus i darmowe leki dla dzieci i seniorów. Wspierają polskich rolników, budują polską gospodarkę i firmy. Rozwijają polską armię. Mówią "nie" nielegalnej migracji. Chronią całą Polskę i jej granice. Masz rację głosując za Polską – wskazuje narrator spotu.

Prezes PiS: Od wyborów zależy przyszłość naszej cywilizacji

Prezes Jarosław Kaczyński, marszałek Sejmu Elżbieta Witek oraz szef MON Mariusz Błaszczak udzielili wspólnego wywiadu Radiu Maryja. – Odrzucamy politykę zróżnicowania regionów - nie działamy jak opozycja. Obrona suwerenności jest sprawą fundamentalną. Tylko oddanie głosu na Zjednoczoną Prawicę jest gwarancją spokoju i bezpieczeństwa na kolejne lata – mówił szef partii rządzącej na trzy dni przed wyborami parlamentarnymi.

– W sprawach podstawowych trzeba mieć wspólne stanowisko. Nie możemy zgodzić się na pakt migracyjny, ponieważ ci imigranci nie przyjeżdżają do Europy do pracy. Musimy bronić bezpieczeństwa kobiet i dzieci. Mamy przed sobą wielkie zadanie, które jest do wykonania, jeżeli rządzić będzie Prawo i Sprawiedliwość. Mamy nadzieję, że takich partii jak Prawo i Sprawiedliwość będzie rządzić coraz więcej w Europie. Widzimy tę walkę z Polską, która dla Europy jest szkodliwa. Wybory 15 października będą miały ogromne znaczenie dla Polski i dla całej Europy. Od nich będzie zależeć przyszłość naszej cywilizacji – przekonywał Kaczyński.

