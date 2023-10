Opozycja może utworzyć rząd? Najnowszy sondaż

Z najnowszego sondażu firmy Kantar dla "Faktów" TVN wynika, że najwięcej – 31 proc. – respondentów chce zagłosować w wyborach do Sejmu na Prawo i Sprawiedliwość. Oznacza to spadek o 3 pkt. proc. w porównaniu do ostatniego badania tej samej pracowni z 4 października.

Na drugim miejscu w sondażu znalazła się Koalicja Obywatelska, która może liczyć na poparcie na poziomie 26 proc. (spadek o 4 pkt. proc.).

Ile partii w Sejmie?

Podium zamyka Trzecia Droga – 12 proc. poparcia (wzrost o 3 pkt. proc.). Na dalszych miejscach znalazły się Nowa Lewica – 11 proc. (wzrost o 1 pkt proc.) oraz Konfederacja – 8 proc. (bez zmian). Na Bezpartyjnych Samorządowców chce zaś zagłosować 3 proc. respondentów (wzrost o 1 pkt proc.). Natomiast inne komitety wyborcze wskazał 1 proc. uczestników badania.

8 proc. badanych udzieliło odpowiedzi: "nie wiem/trudno powiedzieć". Sondaż został zrealizowany telefonicznie w dniach 10-12 października na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1702 pełnoletnich osób.

Podział mandatów

Po przeliczeniu wyników sondażu Kantar dla "Faktów" TVN na mandaty poselskie, Prawo i Sprawiedliwość miałoby ich 173, Koalicja Obywatelska – 150, Trzecia Droga – 52, Nowa Lewica – 48, a Konfederacja – 36 (jeden mandat przypadłby mniejszości niemieckiej w Polsce).

Chociaż PiS ma największe poparcie, to nawet przy wsparciu Konfederacji nie ma szans na stworzenie rządu w przyszłej kadencji Sejmu. Natomiast trzy ugrupowania opozycyjne – Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Nowa Lewica – mogą liczyć na 250 mandatów (większość bezwzględna wynosi 231 mandatów).

Wybory parlamentarne

Wybory parlamentarne odbędą się w najbliższą niedzielę, 15 października. Polacy wybiorą 460 posłów i 100 senatorów na czteroletnią kadencję. Tego samego dnia odbędzie się także referendum ogólnopolskie, w którym obywatele będą mogli odpowiedzieć na cztery pytania:

Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki? Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn? Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi? Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?

