Kaczyński chce wiedzieć, którzy senatorowie PiS bronili Koguta

Gazeta przypomina, że przed głosowaniem senatorów ze swojego ugrupowania odwiedził prezes Jarosław Kaczyński, który namawiał ich do głosowania "za". Mimo to, wniosek upadł. W tajnym głosowaniu nie poparło go 19 senatorów PiS.

Teraz – jak pisze "Fakt" – władze partii chcą ustalić, kto jak głosował. Z informacji gazety wynika, że część osób już udało się zidentyfikować. Dziennik cytuje "ważnego polityka z władz PiS", który stwierdził, że "nie chciałby być w skórze tych zdrajców".

Co czeka polityków partii rządzącej broniących Stanisława Koguta? Konsekwencje tego głosowania mogą być dla nich bardzo poważne. "Część z nich może być senatorami PiS ostatni raz..." – czytamy na łamach dziennika.

