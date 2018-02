Izraelski minister edukacji przyjeżdża do Polski. Niepokojący komunikat

"Jestem zdeterminowany aby powiedzieć to, co historia już zdążyła udowodnić – mianowicie, że Polacy mają udokumentowany udział w mordowaniu Żydów podczas Holokaustu. Lecę do Polski powiedzieć prawdę, tam gdzie ona się dokonała, i nie będzie to zależało od żadnego uchwalonego prawa" – stwierdził Bennett w komunikacie prasowym, który cytuje WP.

Wizyta izraelskiego ministra ma związek z nowelizacją ustawy o IPN. Bennett będzie rozmawiał m.in. z wicepremierem Jarosławem Gowinem oraz weźmie udział w dyskusji z marszałkiem Sejmu Markiem Kuchcińskim i polskimi parlamentarzystami. Ma też wygłosić wykład dla studentów i spotkać się z ocalałymi z Zagłady oraz ze Sprawiedliwymi, ratującymi Żydów.

RMF FM, powołując się na izraelskie media informuje, że Bennett będzie nawoływał do "mówienia prawdy" o polskich zbrodniach wobec Żydów w czasie Holokaustu. "Celem wizyty jest także wywarcie nacisku na prezydenta Andrzeja Dudę, by ten zawetował nowelizację ustawy IPN" – czytamy na stronie internetowej radia.