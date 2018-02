"Ustawa leży w szufladzie". PiS wstrzymuje repolonizację mediów

"GPC" pisze, że sprawę dekoncentracji mediów poruszono podczas poniedziałkowej konferencji poświęconej własności mediów w Polsce. Wydarzenie zorganizowały Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich oraz Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

– Uważam, że brak tej ustawy jest poważnym ograniczeniem, jeśli chodzi o zdolność prowadzenia polityki. Jesteśmy przygotowani na to, że dyskusja o tych przepisach spotka się z taką samą, jeśli nie silniejszą, reakcją niektórych polityków czy mediów. Dlatego proszę się nie dziwić takiemu ostrożnemu rozgrywaniu przez nas tej sprawy – mówiła cytowana przez gazetę Barbara Babula, posłanka PiS.

Członek zarządu warszawskiego oddziału SDP Wojciech Reszczyński tłumaczył, że struktura mediów w Polsce powinna być taka, jak na Zachodzie. – W Anglii nie ma niemieckich mediów. Chcemy, aby kapitał medialny był zrównoważony. Zgodnie z interesem państwa. Nie chodzi o to, żeby go usuwać, ale żeby go rozdrobnić – mówił dziennikarz.

"GPC" cytuje również słowa przewodniczącego Rady Mediów Narodowych Krzysztofa Czabańskiego, którego niepokoi "zamrożenie" prac nad ustawą dotyczącą repolonizacji mediów. – Nie dostajemy żadnych informacji w związku z tą sprawą – oświadczył szef RMN.