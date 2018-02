Biskup odmówił Komunii politykowi, który popiera aborcję

Bp Thomas Paprocki ze Springfield w amerykańskim stanie Illinois postanowił, że jego diecezjanin, wpływowy senator Partii Demokratycznej Richard (Dick) Durbin nie będzie dopuszczany do Komunii Świętej. Kapłan powołał się na kanon 915 Kodeksu Prawa Kanonicznego, który mówi, że "do Komunii świętej nie należy dopuszczać ekskomunikowanych lub podlegających interdyktowi, po wymierzeniu lub deklaracji kary, jak również innych osób trwających z uporem w jawnym grzechu ciężkim".

Jak decyzję tłumaczy bp Paprocki? "Senator Durbin nie będzie dopuszczony do Komunii Świętej, dopóki nie wyrazi żalu za swój grzech. To rozwiązanie nie ma na celu karania, ale doprowadzenie do przemiany serca. Senator Durbin był niegdyś pro life. Szczerze modlę się, by okazał skruchę i znów stał się pro life – napisał biskup.

List Papieża Franciszka z 2013 roku mówi, że politycy, którzy popierają aborcję, nie powinni być uprawnieni do jedności w Kościele katolickim. "Nie można przyjmować Komunii Świętej, a jednocześnie działać czynami lub słowami przeciw przykazaniom, szczególnie, gdy zachęca się do aborcji, eutanazji i innych ciężkich zbrodni przeciwko życiu i rodzinie. Odpowiedzialność ta ciąży szczególnie na ustawodawcach, szefach rządów i pracownikach służby zdrowia " – napisał Franciszek.