Wyciekła instrukcja dla posłów PiS. Oto, co mają mówić w mediach

Dokument opublikowano na stronie internetowej dziennika "Polska The Times". Instrukcja nosi tytuł: "Brief specjalny do programów weekendowych 19-20.05.2018". Redakcja zaznacza, że choć dotyczy on minionego tygodnia, to stanowiska w większości spraw nie zmienią się w najbliższym czasie.

O czym mają mówić politycy partii rządzącej? Pierwszy punkt to nagrody w rządzie Beaty Szydło. W instrukcji wskazano, że ministrowie przekazali je na cele charytatywne i temat należy uznać za zamknięty. W tym kontekście posłowie PiS mają podkreślać m.in. sprawę obniżenia wynagrodzeń parlamentarzystom.

Obszerny rozdział, który zawarto w instrukcji, zatytułowano "Hipokryzja PO". Zwrócono w nim uwagę na nagrody dla urzędników warszawskiego ratusza związanych z reprywatyzacją, lukę VAT za rządów PO-PSL i odprawy, jakie otrzymali byli prezesi państwowych spółek.

Niepełnosprawni i komisja VAT

W partyjnej ściągawce znalazł się również temat protestu niepełnosprawnych i sprawa ograniczenia dostępu do budynków parlamentu. W tym kontekście politycy PiS mają mówić m.in. o wrażliwości rządu Mateusza Morawieckiego oraz daninie solidarnościowej. Szczegółowo wypunktowano też "odpowiedzi na kłamstwa opozycji".

Co do stanu zdrowia prezesa Jarosława Kaczyńskiego napisano, że chodzi tylko i wyłącznie o chorobę kolana. Wewnętrzna instrukcja PiS kładzie też nacisk na nową komisję śledczą, która ma zająć się wyłudzeniami podatku VAT.

"Ministrowie i wiceministrowie PO powinni wyjaśnić obywatelom jak to się stało, że miliardy złotych znikały z polskiego budżetu i trafiały do kieszeni grup przestępczych" – czytamy w ściągawce PiS.

