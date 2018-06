Tomasz Komenda będzie walczył o rekordowe odszkodowanie. Podano kwotę

Tomasz Komenda odsiedział 18 lat z 25-letniego wyroku za gwałt i zabójstwo 15-letniej Małgorzaty K. W połowie marca wyszedł na wolność, a miesiąc później ostatecznie uniewinnił go Sąd Najwyższy.

Teraz mężczyzna będzie domagał się wysokiego odszkodowania. Komendę reprezentuje były minister sprawiedliwości Zbigniew Ćwiąkalski, który chce dla niego 18 mln zł. Oznacza to, że Komenda miałby dostać 1 mln zł za każdy rok spędzony w więzieniu.

Mecenas posłużył się przykładem kilku osób niesłusznie skazanych w USA, którym wypłacono odszkodowanie w wysokości 1 mln dol. za każdy rok za kratami. Podkreślił też, że w Polsce była sprawa domniemanego przestępcy, który niesłusznie przesiedział 12 lat i dostał 3 mln zł.

– Tomek jedzie teraz do Rzymu pomodlić się na grobie Jana Pawła II. Czyniono starania by mógł trafić na audiencję do ojca świętego Franciszka – powiedział "Faktowi" Ćwiąkalski, dodając, że cały czas czeka na ustalenia prokuratury dotyczące uwięzienia Komendy.