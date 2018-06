Dziennikarka popłakała się na wizji. Nie była w stanie opanować emocji

Maddow prezentowała najnowsze informacje. Wszystko było w porządku, do momentu w którym przeszła do wiadomości podanej przez agencję Associated Press. – To niesamowite. Administracja Trumpa informuje, że będzie odsyłać dzieci i młode osoby… – zaczęła dziennikarka i zasłoniła usta dusząc w sobie słowa. Chwilę później Maddow rozpłakała się.

Jaką informację miała przedstawić widzom? Chodziło o schroniska w Południowym Teksasie, które zajmują się dziećmi odebranymi rodzicom na granicy z Meksykiem. Agencja Associated Press cytowała pracowników i lekarzy opisujących tragiczną sytuację dzieci. Opisywali także „bawialnie pełne płaczących dzieci w wieku przedszkolnym”.

Po programie dziennikarka zamieściła w mediach społecznościowych wpis, w którym przeprosiła widzów.