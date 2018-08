"IV rozbiór Polski". Czerwony plakat w "Gazecie Wyborczej"

"IV rozbiór Polski" – czerwony plakat z takim hasłem został dołączony do piątkowego wydania gazety Adama Michnika. Liczbę IV tworzą długopisy. To nawiązanie do protestów przeciwko reformie sądownictwa.

Krytycy prezydenta uważają, że głowa państwa podpisuje wszystkie ustawy, które podsuwa mu na biurko partia rządząca. Kiedy Andrzej Duda podpisał ustawę o Sądzie Najwyższym, protestujący przed Pałacem Prezydenckim mieli ze sobą właśnie długopisy.

Autorem plakatu dołączonego do "GW" jest Piotr Depta-Kleśta, którego dziennik przedstawia jako "zdobywcę wielu nagród i wyróżnień z zakresu projektowania graficznego i ilustracji w kraju i za granicą".