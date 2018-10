Brytyjski minister porównał UE do ZSRR. Ostra reakcja Tuska

Hunt porównał Związek Radziecki z Unią Europejską w przemówieniu wygłoszonym podczas czwartkowej debaty w Parlamencie Europejskim. Tusk ocenił wypowiedź brytyjskiego ministra jako "obraźliwą i nierozsądną".

– Związek Radziecki to więzienia i gułag. Przemoc wobec obywateli i sąsiadów, podczas gdy UE to wolność i prawa człowieka, dobrobyt i pokój – przekonywał Tusk. Były premier dodał, że jest kimś, kto "spędził połowę życia w bloku sowieckim" i wie, co mówi.

Stosunki między Londynem a Brukselą zaostrzyły się po szczycie w Salzburgu, gdzie Donald Tusk odrzucił propozycje premier Wielkiej Brytanii Theresy May dotyczące Brexitu. Prasa na Wyspach pisała po spotkaniu, że szef Rady Europejskiej "upokorzył" szefową brytyjskiego rządu.