Szokujące zachowanie Wysockiej-Schnepf. Wszczęto postępowanie

"W związku ze skargami, które wpłynęły do KRRiT na panią Dorotę Wysocką-Schnepf, prowadzącą 23.10.2025 audycję "Niebezpieczne związki" w TVP Info, na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy o radiofonii i telewizji, przewodnicząca KRRiT uruchomiła postępowanie wyjaśniające w tej sprawie" – przekazała na platformie X Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

KRRiT nie podała jednak, jaka dokładnie liczba skarg wpłynęło na dziennikarkę TVP Info. "Są granice, które są nieprzekraczalne, nawet dla TVP Info w likwidacji" – przekazał wcześniej na portalu X Mariusz Gosek, który brał udział w programie "Niebezpieczne związki". Polityk PiS zapowiadał złożenie skargi na program.

Wysocka-Schnepf szokuje. O to oskarżyła Ziobrę

Wszystko za sprawą wypowiedzi, jaka padła w programie "Niebezpieczne związki" na antenie TVP Info, którego Wysocka-Schnepf jest gospodynią. Jednym z gości programu był poseł Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Gosek. Zwracając się do niego zasugerowała, że winnym przedwczesnej śmierci jej matki jest... Zbigniew Ziobro. Chodziło o zeznania byłego ministra sprawiedliwości przed sejmową komisją śledczą ds. Pegasusa. Podczas przesłuchania polityk miał rzekomo mówić kłamstwa na temat rodziny dziennikarki.

– Przyszedł i powiedział – wykorzystując tę publiczną uwagę – (…) brat dziadka pani Schnepf doprowadził do wyroku dożywocia bliską mi osobę. W związku z tym chciałam panu powiedzieć, że jest to jest to brednia, jest to oszczerstwo i jest to kłamstwo. Sprawa skończy się w sądzie, już ten proces się rozpoczął – mówiła.

Chwilę później dziennikarka dodała: "Mama Pani Schnepf wysłuchała wystąpienia Pana Zbigniewa Ziobry na żywo, które przeżyła bardzo mocno. Po tym wystąpieniu Pana Ziobry przed komisją śledczą, mama Pani Schnepf w ubiegłą sobotę zmarła".

