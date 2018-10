Raport Eurostatu o migrantach. Polska w czołówce

Za naszą zachodnią granicą najliczniejszą grupę legalnych przybyszów stanowią uchodźcy, natomiast w innych państwach unijnych przeważają imigranci zarobkowi. W porównaniu z 2016 r. liczba wydanych zezwoleń na legalny pobyt w całej UE wzrosła o 4 proc.

Jak podkreśla Eurostat, większość zezwoleń na pobyt w krajach członkowskich przyznano osobom pragnącym podjąć w nich pracę zarobkową. Jest ich około miliona, co stanowi niecałą jedną trzecią wszystkich decyzji tego typu.

Najwięcej, bo aż 683 tys. zezwoleń na pobyt wydano w Polsce. Imigranci zarobkowi stanowią w naszym kraju 87 proc. z podanej wyżej liczby przybyszów. Wśród imigrantów zarobkowych dominują Ukraińcy. W 2017 r. było ich u nas prawie 585 tys.

W Niemczech, które przyjęły drugą po Polsce liczbę migrantów (535 tys.), jedna czwarta to uchodźcy z Syrii, Afganistanu i Iraku. Tylko jedna dziesiąta osób przybywających do Niemiec (niespełna 53 tys.) to imigranci zarobkowi.

W całej Unii najwięcej imigrantów (ok. 662 tys.) przybyło z Ukrainy. Na drugim miejscu znaleźli się Syryjczycy, których było ok. 223 tys., a na trzecim Chińczycy – 193 tys.