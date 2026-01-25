Pracowała w TVN i państwowej komisji. Teraz dołączyła do Kanału Zero

Kanał Zero wystartował w lutym 2024 r. Projekt Krzysztofa Stanowskiego szybko zyskał ogromną popularność, a oprócz samego szefa, jedną z jego głównych twarzy jest Robert Mazurek.

1 lutego 2026 r. ruszy portal internetowy Kanału Zero, który tworzyć będzie redakcja składająca się z kilkudziesięciu dziennikarzy. Redaktorem naczelny Zero.pl został Patryk Słowik, wcześniej związany z Wirtualną Polską. Jego zastępcą będzie Anna Wittenberg (wcześniej wnp.pl), a w zespole redakcyjnym znajdą się m.in.: Paweł Figurski (Wirtualna Polska), Aleksandra Cieślik, Bartosz Michalski i Kasjan Owsianko ("Wprost"), Jakub Styczyński (RynekZdrowia.pl), Urszula Mirowska-Łoskot i Marek Mikołajczyk ("Dziennik Gazeta Prawna") oraz Piotr Białczyk (Interia.pl). Według zapowiedzi Słowika, serwis będzie miał własną linię redakcyjną, niezależną od kanału youtube’owego.

Obok portalu, tego samego dnia ma też zacząć nadawać telewizja Kanał Zero TV. Jednocześnie Stanowski zapowiedział dalszy rozwój samego kanału na YouTubie.

Nowa dziennikarka w Kanale Zero. "Powrót do świata mediów po 13 latach"

Do redakcji portalu Zero.pl dołączyła Olga Erenc, dziennikarka specjalizująca się w tematyce prawnej. Jak wskazał branżowy serwis wirtualnemedia.pl, ostatnio pracowała jako specjalistka w państwowej komisji ds. przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich. Od końcówki 2013 r. do listopada 2014 r. była związana z TVN24 i "Faktami" TVN (jako researcher). W przeszłości pracowała również jako prawnik, m.in. w firmie doradczej Spark Legal and Policy Solutions (w latach 2021-2022).

"Powrót do świata mediów po 13 latach… chyba nigdy nie jest za późno. Dołączam do świetnego zespołu doświadczonych dziennikarzy w Kanał Zero – obecnie najważniejszego, niezależnego medium w Polsce. Trzymajcie proszę kciuki!" – napisała dwa tygodnie temu na LinkedIn Olga Erenc.

"Olga Erenc, dziennikarka Zero.pl, też jest na Twitterze. Wiem, że powtarzam się, ale powtórzę: warto obserwować!" – stwierdził w sobotę na platformie X Patryk Słowik.

twitterCzytaj też:

Koniec programu byłej gwiazdy TVP w Kanale ZeroCzytaj też:

Zdjęcia Stanowskiego w klubie go-go obiegły sieć. Jest komentarz dziennikarza