Nowa przewodnicząca komisji ds. pedofilii. Sejm zdecydował

W ubiegłym tygodniu Karolina Bućko złożyła rezygnację z funkcji przewodniczącej państwowej komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich do lat 15.

Podczas konferencji prasowej marszałek Sejmu Szymon Hołownia przypomniał, że prezydium Sejmu zgłasza kandydata na stanowisko przewodniczącego komisji ds. pedofilii i z tych osób Sejm dokonuje potem wyboru.

Posłowie wybrali nową przewodniczącą

Nową przewodniczącą komisji ds. pedofilii została dotychczasowa wiceprzewodnicząca Joanna Napierała. Za jej powołaniem na to stanowisko głosowało 233 posłów, 199 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Napierała jest członkiem komisji od czerwca 2024 r. Jako jej wiceprzewodnicząca była odpowiedzialna za nadzór nad Departamentem Postępowań Indywidualnych. – Jej praca na rzecz komisji spotyka się z uznaniem zarówno członków i członkiń, jak i pracowników urzędu. Pani mecenas specjalizuje się w prawie karnym, cywilnym, rodzinnym oraz gospodarczym. Jako adwokatka reprezentowała zarówno ofiary, jak i oskarżonych, co daje jej szeroką perspektywę i głębokie zrozumienie mechanizmu wymiaru sprawiedliwości. Jej aktywność wykracza poza działalność zawodową. Posiada więc nie tylko wiedzę i doświadczenie, ale również empatię i poczucie misji, które są niezbędne, aby przewodzić tak wymagającej instytucji – mówiła o kandydatce przed głosowaniem wicemarszałek Sejmu Monika Wielichowska.

W 2014 r. Joanna Napierała ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2016-2018 r. odbywała aplikację przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej w Poznaniu. W 2019 r. zdała egzamin adwokacki. Od 2019 r. prowadziła kancelarię adwokacką. W ramach swojej działalności zawodowej zajmowała się przede wszystkim sprawami karnymi oraz rodzinnymi. Wspierała działania fundacji pomagającym kobietom doświadczającym przemocy, m.in. Fundacji Czas Kobiet w Poznaniu.

Państwowa komisja ds. pedofilii została powołana m.in. w celu monitorowania postępowań karnych i zgłaszania zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa wykorzystania seksualnego małoletnich poniżej 15. roku życia.