Ambasador Mosbacher znów interweniowała w rządzie. Ujawniono list

Według ustaleń gazety amerykańska ambasador lobbowała w rządzie w sprawie interesów firmy Genetech, spółki-córki koncernu farmaceutycznego Roche. Chodziło o tecentriq – lek stosowany przy leczeniu raka płuc.

"Fakt" informuje, że Georgette Mosbacher wysłała w tej sprawie trzy-stronicowy list do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, ale także do wiadomości premiera Mateusza Morawieckiego i ambasadora Szwajcarii w Polsce Joerga Burriego.

Zapłaci podatnik

"Rozumiem, że firma (...) spełniła wszystkie niezbędne procedury przy składaniu wniosku o refundację (...). Rozumiem również, że wiceminister Marcin Czech polecił umieszczenie leku Tecentriq na liście refundacyjnej" – przytacza fragment listu Mosbacher gazeta.

Cytowany przez tabloid ekspert z branży farmaceutycznej powiedział, że lek wskazany przez ambasador USA został odrzucony przez Komisję Ekonomiczną ze względu na "niedoszacowanie kosztów przez producenta i to, że Roche nie zaproponował dostatecznie dużego rabatu".

Mimo to lek znalazł się na grudniowej liście refundacyjnej, którą resort zdrowia zmienia co dwa miesiące. "Fakt" zwraca uwagę, że warunki refundacji tego medykamentu są skrajnie złe dla budżetu państwa. Wysokie koszty tej operacji poniesie NFZ.

Ustalenia "Do Rzeczy"

To nie pierwsza interwencja Georgette Mosbacher w rządzie. Pod koniec listopada "Do Rzeczy" ujawniło, że ambasador USA wysłała do premiera Mateusza Morawieckiego list, w którym pouczała, co wolno, a czego nie wolno mówić ministrom polskiego rządu w sprawie stacji TVN, należącej do amerykańskiej firmy Discovery Communications.

Dziennikarze naszego tygodnika, Wojciech Wybranowski i Marcin Makowski, ujawnili też, że Mosbacher naciskała a ministrów i urzędników rządu, aby wprowadzić takie zmiany przepisów, które stawiałyby amerykańskie firmy działające w Polsce w uprzywilejowanej pozycji.

Georgette Mosbacher jest ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce od września 2018 roku.