Poseł PO uderzył polityka PiS. Sąd rozstrzygnął sprawę

Do incydentu doszło w lipcu 2017 r., kiedy na sali sejmowej trwała debata wokół zmian w Sądzie Najwyższym. Tomasz Lenz z Platformy Obywatelskiej podszedł do posła PiS Józefa Leśniaka i bardzo mocno uderzył go ręką w plecy – przypomina "GPC".

Poseł partii rządzącej powiadomił prokuraturę i przywołał się art. 222 Kodeksu karnego, który mówi o naruszeniu nietykalności fizycznej funkcjonariusza publicznego. Leśniak argumentował, że Lenz dokonał tego czynu umyślnie.

Postępowanie w sprawie wszczęła Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Efekt? Umorzenie z powodu "braku znamion czynu zabronionego i wobec braku interesu społecznego ściganiem z urzędu" – czytamy na łamach "GPC".

Dziennik informuje, że Tomasz Lenz nie poniesie odpowiedzialności karnej, bo sąd odrzucił zażalenie Józefa Leśniaka na decyzję prokuratury.

