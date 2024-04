Ks. Olszewski zostanie w areszcie. Zdecydował sędzia Kluz

30 kwietnia Sąd Okręgowy w Warszawie rozpatrzył zażalenie na areszt księdza Michała Olszewskiego. W drodze losowania sprawa została przydzielona sędziemu Piotrowi Kluzowi, który w latach 2009-2012 był wiceministrem sprawiedliwości w rządzie PO. W związku z tymi doniesieniami dziesiątki publicystów i dziennikarzy podpisało się pod apelem o wyłączenie sędziego Piotra Kluza ze sprawy księdza Michała Olszewskiego.

– Ks. Olszewski pozostaje w areszcie, do dyspozycji prokuratury, do 24 czerwca 2024 r., do godziny 6:05 rano – przekazał mec. Krzysztof Wąsowski, obrońca ks. Michała Olszewskiego.

Drugi z obrońców duchownego mec. Michał Skwarzyński przekazał jeszcze przed wyrokiem w rozmowie z Telewizją wPolsce, że złożony został wniosek o wyłączenie sędziego Kluza.

"Sędzia Kluz był wiceministrem w rządzie D. Tuska. I nagle został "wylosowany" w głośnej politycznej sprawie. Nie dość, że praworządność, to jeszcze taki fart. I żeby nikt tego bezpodstawnie nie kwestionował posiedzenie było niejawne" – skomentował sprawę dziennikarz Piotr Gursztyn.

Sprawa ks. Olszewskiego, dziennikarze apelują

Ksiądz Michał Olszewski, prezes Fundacji Profeto został zatrzymany przez funkcjonariuszy ABW we wtorek 26 marca. Dwa dni później warszawski sąd podjął decyzję o zastosowaniu wobec niego trzymiesięcznego aresztu. Księdzu prokuratura przedstawiła zarzuty w ramach śledztwa ws. rzekomej afery wokół Funduszu Sprawiedliwości. Jak mówił w rozmowie z portalem DoRzeczy.pl adwokat zatrzymanego księdza mecenas Krzysztof Wąsowski, nie miał on możliwości pełnego zapoznania się z aktami sprawy. Z kolei media donosiły, że zatrzymanie, przedstawienie zarzutów i przesłuchanie księdza Olszewskiego odbyło się bez udziału jego obrońcy.

