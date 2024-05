Tusk o Rosji i PiS: Pętla informacji zaciska się

W wywiadzie dla TVN24 szef rządu stwierdził, że za poprzedniego rządu "nie było w pełni kontroli nad tym, co się dzieje na terytorium Polski". – Odzyskujemy kontrolę, nie było takiej kontroli. Mówimy tu o wpływach Kremla, także na to, co dzieje się w Polsce i do tego potrzebna będzie komisja – powiedział Tusk.

Zapowiedział, że we wtorek poznamy szczegóły dot. działania nowej komisji do zbadania wpływów rosyjskich. Najpierw dowiedzą się o tym członkowie jego rządu. – Ta komisja nie ma na celu zaimponować opinii publicznej spektaklami. Ma pracować intensywnie, w dyskrecji, tam nie będzie mediów – zapewnia polityk.

Odnosząc się do prób sabotażu na terytorium Polski wskazał, że "mamy w tej chwili aresztowanych 9 podejrzanych z postawionymi zarzutami, którzy zaangażowali się bezpośrednio na zlecenie rosyjskich służb w akty sabotażu w Polsce". – Dotyczy to pobicia, podpalenia, próby podpalenia – dodał. – Chcę tę sprawę postawić jasno; po pierwsze, państwo działa w porozumieniu z sojusznikami i jestem zadowolony z efektywności naszych służb. Po drugie, zagrożenie tego typu akcjami jest realne, nie tylko w Polsce – zaznaczył.

Nie zabrakło oskarżeń o rzekomą prorosyjskość pod adresem PiS. – Pętla informacji, jakie gromadzimy, zaciska się wokół Antoniego Macierewicza – zaznaczył. – Premier Morawiecki z uporem godnym lepszej sprawy nadal buduje front eurosceptyczny, a coraz wyraźniej prorosyjski, w Europie. To jest niewybaczalne – przekonywał premier.

Pytla słowa o PiS

Nie tylko Donald Tusk wysuwa wobec PiS oskarżenia o sprzyjanie Rosji. "Ludzie PiS chcą sprzedać Polskę Rosji. Idą drogą Orbana" – tak "Newsweek" zatytułował rozmowę z gen. Piotrem Pytlem, w latach 2014-2015 szefem Służby Kontrwywiadu Wojskowego (SKW).

Co w zamian za władzę czy udział w interesach mają do zaoferowania Kaczyński i jego ludzie? Mają do sprzedania Polskę. Sprzedać Polskę to znaczy przygotować ją do połknięcia przez Rosję – przekonuje Pytel we fragmencie wywiadu, który w niedzielę został opublikowany na stronie internetowej "Newsweeka".

Czytaj też:

Prezydent o Tusku, Putinie i wpływach Rosji. "Widziałem szokujące dokumenty"Czytaj też:

Kto jest "z Rosją"? Warzecha: Tym ludziom zamgliło mózgi