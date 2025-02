Młodzi wykształceni i z wielkich ośrodków

Trochę nas to martwi, iż jeżeli rozpoczęła się tym samym transformacja z jednego Donalda w drugiego Donalda, to możemy się spodziewać wielu przykrych rzeczy. Mamy nadzieję, że pan Premier będzie czerpał tylko te dobre wzorce, ale wyobraźmy sobie, co się stanie, jeśli nie.

Po pierwsze, zmiana nazwy Morza Bałtyckiego na Morze Polskie. Skoro Trump ogłosił, że chce Kanał Panamski, to dlaczego nasz lokalny Donald nie miałby chcieć Kanału Sueskiego? Słyszeliśmy plotki o aneksji Kanady. To zupełnie tak, jakby ten kraj miał wchłonąć Czechy, Słowację i z rozpędu Węgry. Straszne megalomaństwo.