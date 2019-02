Kukiz zaskoczył w programie na żywo. Naśladował... Kaczyńskiego

Przypomnijmy, że 23 lutego podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości zapowiedziano m.in. rozszerzenie programu 500 plus na pierwsze dziecko, trzynastą emeryturę dla seniorów w kwocie 1100 zł, a także ulgi podatkowe dla osób do 26. roku życia. Według mediów koszt tych obietnic to 40 mld zł.

Lider ruchu Kukiz'15 był pytany w Polsat News, czy zagłosuje za 500 plus na pierwsze dziecko. – Na pewno nie zagłosuję przeciw. Natomiast, czy się wstrzymam, czy zagłosuję za, to jeszcze zobaczymy – oświadczył poseł.

– A może pan prezes nas w tej chwili ogląda i pomyśli: cholera, jednak ten Kukiz, to ma dużo racji. Obniżę wszystkim o 10 proc. – powiedział polityk, naśladując przy tym mowę Jarosława Kaczyńskiego.

Bogdan Rymanowski zapytał Pawła Kukiza, czy tak samo naśladuje prezesa PiS podczas rozmów z nim. – Proszę pana, ja podczas rozmów ze wszystkimi żartuję, bo inaczej bym zwariował – odpowiedział dziennikarzowi polityk.

Dopytywany, czy tak samo umie naśladować Grzegorza Schetynę, lider Kukiz'15 odparł: – On praktycznie milczy. Na uwagę, że szef Platformy zbudował Koalicję Europejską, Kukiz stwierdził: – I dlatego jestem przekonany, że on (Schetyna – red.) w życiu nie dopuści do tego, żeby Tusk przyszedł i mu to ukradł po prostu.