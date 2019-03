Atak Leszka Czarneckiego na ekipę TVP. Szokujące nagranie

"SZARŻA oligarchy Leszka Czarneckiego na ekipę #Magazynsledczy. Wybuch wywołały pytania naszego dziennikarza o sprzedaż 'toksycznych' obligacji #GetBack przez kontrolowany przez Czarneckiego Idea Bank” – podał na Twitterze "Magazyn śledczy" Anity Gargas.

Program emitowany w TVP udostępnił na swoim profilu nagranie z zajścia. Widać na nim rozmawiających Romana Giertycha i Leszka Czarneckiego. W pewnym momencie miliarder podbiega do kamerzysty i zaczyna go szarpać. – Co pan robi? – słychać na filmie. Następnie podjeżdża srebrne bmw, do którego wsiada Czarnecki i natychmiast odjeżdża.

Przypomnijmy, że o Leszku Czarneckim znów zrobiło się głośno za sprawą afery KNF. W listopadzie 2018 r. "Gazeta Wyborcza" ujawniła nagranie rozmowy bankiera z ówczesnym szefem Komisji Nadzoru Finansowego Markiem Chrzanowskim, który w zamian za przychylność KNF wobec Getin Noble Banku Czarneckiego, zaproponował mu zatrudnienie w nim znajomego prawnika. Jego wynagrodzenie miało wynieść ok. 40 mln zł.

We wtorek Leszek Czarnecki stawił się w prokuraturze na badaniu wariografem. Przed budynkiem czekali na niego klienci Idea Banku (Czarnecki jest jego większościowym udziałowcem), którzy stracili oszczędności swojego życia, inwestując w obligacje GetBacku. Miliarder powiedział dziennikarzom tylko tyle, że jego bank odpowiada na wszystkie reklamacje.

Pełnomocnikiem Czarneckiego w sprawach związanych z aferą KNF jest Roman Giertych.