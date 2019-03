Cenckiewicz o procesie z Nitrasem: Komiczne i żałosne

Jak informuje TVP Info, w sprawie wytoczonej Cenckiewiczowi przez Nitrasa historyk został zobowiązany do usunięcia z Twittera treści, które zakwestionował poseł PO. O wyroku Cenckiewicz dowiedział się z Twittera. W środę w Sądzie Okręgowym w Szczecinie odbył się proces w trybie odwoławczym. Sąd uznał wszystkie wnioski dowodowe złożone przez historyka.

– To jest i komiczne, i żałosne, że polityk, czyli osoba publiczna ucieka się do jakichś procesów sądowych w stosunku do człowieka, który, po pierwsze, nie napisał tego, co mi zarzuca pan poseł, a po drugie w ogóle politykowi nie wypada sądzić się o takie sprawy, bo jest coś takiego, jak życie publiczne, które funkcjonuje na nieco odrębnych zasadach – mówił Cenckiewicz w TVP Info.

Zdaniem historyka będąc osobą publiczną trzeba mieć "grubą skórę" i być gotowym na krytykę, "bardzo często niesłuszną, prześmiewczą". – Tym żyje również Twitter, na forum którego wymiana myśli na temat posła Nitrasa miała miejsce – tłumaczył.

Cenckiewicz oświadczył, że na potrzeby procesu przeanalizował to, co między 28 a 29 grudnia 2016 r. pisano na Twitterze o Nitrasie. – Każdy polityk powinien pomarzyć o takim krytyku swoich działań, jak Sławomir Cenckiewicz. No ale niestety pan poseł wybrał akurat mnie sobie za cel – stwierdził.