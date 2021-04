"Absolutni frajerzy". Poseł KO nie przebiera w słowach

Nie cichną echa po wczorajszym spotkaniu przedstawicieli Lewicy z premierem Mateuszem Morawieckim ws. Krajowego Planu Odbudowy. Oburzenia zachowaniem lewicowej opozycji nie kryje poseł Koalicji Obywatelskiej Bartłomiej Sienkiewicz.

"Lewica oszukała opozycję, a PiS oszukało Lewicę"

Były minister spraw wewnętrznych odniósł się do tej sprawy w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. – Lewica usiadła do stołu z szulerem, podpisała zobowiązanie in blanco, którym rząd będzie wymachiwał w Unii Europejskiej, mówiąc: mamy wszystko uzgodnione, nawet z opozycją, nie musząc tym samym wyspowiadać się Polakom, w jaki sposób będzie dzielił te pieniądze – mówił parlamentarzysta KO. W ocenie Bartłomieja Sienkiewicza, działanie Lewicy jest "absolutnie szkodliwe". – Nie mówiąc o złamaniu jakichkolwiek marzeń o wspólnocie opozycji – dodał.

Poseł przekonywał, że Lewica zdradziła swoich wyborców. Jak podkreślił, znalazła się w sytuacji "absolutnych frajerów". –Lewica oszukała opozycję, a PiS oszukało Lewicę – skwitował Sienkiewicz.

Czytaj też:

Lewica po spotkaniu z premierem. Biedroń: Nie możemy zmarnować tej szansy

Spotkanie z Lewicą

Przypomnijmy, że ze strony rządowej w spotkaniu ws. KPO uczestniczyli: premier Mateusz Morawiecki, szef KPRM Michał Dworczyk, wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda. Byli na nim obecni także przedstawiciele klubu PiS: szef klubu, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, rzeczniczka PiS Anita Czerwińska oraz posłanka Anna Kwiecień.

Z kolei Lewicę reprezentowali: wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, europoseł Robert Biedroń, poseł Adrian Zandberg oraz członkowie prezydium klubu: Beata Maciejewska, Magdalena Biejat i Dariusz Wieczorek.

Premier: Liczy się Polska, nie interesy partyjne

Podczas środowejkonferencji premier Morawiecki potwierdził, że pomiędzy stronami doszło do porozumienia.

– Dzisiaj rano spotkaliśmy się z delegacją Lewicy. To jedyny klub parlamentarny, od którego otrzymaliśmy kompleksowe propozycje. Przypieczętowaliśmy uzgodnienie w kilku zasadniczych obszarach – mówił szefrządu. Zgodnie z ustaleniami wtorkowego spotkania rząd przeznaczy 2,2 mld złotych na szpitale powiatowe. Również postulat lewicy dotyczący budowy mieszkań ma zostać włączony do KPO.

– Dzisiaj przede wszystkim liczy się Polska, a nie interesy partyjne. Nie wyobrażam sobie, że ktoś może głosować przeciw interesowi Polski, polskich rolników, pracowników i polskich rodzin. Dzisiaj trzeba głosować za Polską – dodawał Morawiecki.

Czytaj też:

Sienkiewicz: Rząd unika tego jak ognia, a Lewica ich z tego zwalniaCzytaj też:

"Mamy jeden cel: dobro Polski". Kulisy rozmów premiera z Lewicą