Suski o sytuacji w Zjednoczonej Prawicy: Zawsze były różne kombinacje

W ostatnim czasie liderzy ugrupowań tworzących Zjednoczoną Prawicę wyrażają odmienne zdania na niektóre kwestie. Jedną z nich jest sprawa unijnego Funduszu Odbudowy, którego ratyfikacji nie zamierza poprzeć Solidarna Polska. Z kolei Porozumienie wicepremiera Jarosława Gowina nie ukrywa, że rozmawia z PSL-em i rozważa osobny start w kolejnych wyborach.

"Kilka osób jest niezadowolonych"

Wiceszef klubu PiS Marek Suski zaznaczył, że dyskusje i różnica zdań jest w polityce czymś normalnym. – Zawsze były różne kombinacje i koncepcje. Po tych dyskusjach jednak zawsze dochodzi do porozumienia i głosowania. Jest wtedy wybierany najlepszy wariant, a kilka osób jest niezadowolonych. W polityce jest tak, że szuka się kompromisu – powiedział polityk na antenie Polskiego Radia 24.

Suski zaznacza, że dla powstania dobrych rozwiązań konieczne są kłótnie. – Szczególnie w dużych grupach jest tak, że nie każdy myśli jednakowo. Tam, gdzie dwóch Polaków, tam trzy zdania. Nie ma się temu co dziwić. Czasami może to wywoływać skojarzenia o kłótniach i sprzeczkach, ale jest to rzecz naturalna. Nawet dobre rozwiązania rodzą się w bólach – mówił gość PR24.

– Myślę, że Zjednoczona Prawica pójdzie dalej do przodu mimo różnych koncepcji. Prezes rozmawiał z koalicjantami i doszło do wstępnego porozumienia ws. nowego ładu – ocenił wiceszef klubu PiS.

PiS traci posła

Poseł Porozumienia Andrzej Sośnierz odchodzi z klubu Prawa i Sprawiedliwości.

Informację o odejściu z klubu PiS poseł przekazał podczas konferencji prasowej w Sejmie. Andrzejowi Sośnierzowi towarzyszyli na niej byli posłowie Kukiz'15 Agnieszka Ścigaj i Paweł Szramka. To właśnie z nimi poseł Prozumienia będzie współtworzył nowe koło poselskie: Polskie Sprawy.

